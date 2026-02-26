"RELOADIAN" เกมโร้กไลค์โคออปสองมิติสุดมันส์ ปล่อยเดโมแล้ว!

"Reloadian" เกมแอ็กชั่นแนวโร้กไลค์ใหม่ล่าสุด จากทีมพัฒนาเกมอินดี้ Bucketplay ของเกาหลีใต้ ได้เข้าร่วมเทศกาล Steam Next Fest พร้อมปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นแบบจำกัดเวลาแล้ว
"Reloadian" เป็นเกมแอ็กชั่นแบบไฮบริดที่ผสมผสานกลไกการพัฒนาตัวละครแบบ Roguelike การเล่นแบบร่วมมือผ่านระบบออนไลน์ และการต่อสู้แบบ PvP ไม่ว่าจะเป็นโหมดเล่นคนเดียว โหมด Co-op หรือโหมดผู้เล่นหลายคน แต่ละโหมดจะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สมบูรณ์และเป็นอิสระในตัวเอง
ในโหมดผู้เล่นคนเดียว ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับระบบพัฒนาตัวละครแบบ Roguelike สุดคลาสสิก การต่อสู้แต่ละครั้งจะนำเสนอตัวเลือกการอัปเกรดและชุดอาวุธที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้รูปแบบการต่อสู้เปลี่ยนไป ตัวเกมไม่เน้นเพียงแค่การเล่นเกมให้จบ แต่ยังเน้นความสนุกของการ "ทดลองบิลด์ของตัวละคร" ทุกครั้งที่ลองเล่น จะปลดล็อกความเป็นไปได้ทางยุทธวิธีใหม่ ๆ ไม่รู้จบ
ในโหมด Co-op ผู้เล่นสายแทงค์จะควบคุมจังหวะการต่อสู้ ในขณะที่ผู้เล่นสายโจมตีจะสร้างช่วงเวลาสำคัญ ขึ้นอยู่กับการเลือกเด็ค ทีมสามารถเลือกใช้กลยุทธ์เอาตัวรอดอย่างมั่นคง หรือพัฒนาไปสู่การสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็ว หัวใจสำคัญของการร่วมมือไม่ใช่แค่การแบ่งบทบาท แต่เป็นประสบการณ์ร่วมในการต่อสู้ด้วยจังหวะและเวลาที่เหมาะสม
โหมด PvP ใช้ระบบสุ่มอาวุธและการเลือกเด็คแบบสุ่มในแต่ละรอบ ผู้เล่นสามารถเลือกใช้กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อกดดัน หรือกลยุทธ์เชิงรับเพื่อโต้กลับได้
การต่อสู้ใช้ระบบการให้คะแนน โดยผู้เล่นคนแรกที่ได้ 100 คะแนนจะเป็นผู้ชนะ แม้ว่าผู้เล่นจะตามหลังในช่วงต้นเกม ก็ยังสามารถพลิกสถานการณ์ได้ในนาทีสุดท้าย หากเลือกบิลด์ตัวละครได้ดีและใช้กลยุทธ์อย่างถูกต้อง การผสมผสานระหว่าง "เกมแนว Roguelike + การต่อสู้" ทำให้แต่ละแมตช์เต็มไปด้วยตัวแปรและความลึกซึ้งทางกลยุทธ์
"Reloadian" เปิดให้ดาวน์โหลดเดโมแล้วบน Steam พร้อมรองรับการเล่นแบบ Co-op และการต่อสู้แบบ PvP ผ่านการเชิญเพื่อนใน Steam
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*