"Fluffy Town: Cats & Soup" ทำฟาร์มเลี้ยงแมวสุดชิล เจอกันมีนาคมนี้!

Zenall เปิดตัว "Fluffy Town: Cats & Soup" เกมมือถือแนว Cutie & Cozy ที่จะพาผู้เล่นไปพบกับเหล่าแมวเหมียวสุดน่ารักในเกมทำฟาร์มแสนชิล เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไทย
Fluffy Town: Cats & Soup สานต่อความสำเร็จจาก Cats & Soup ภาคแรก ซึ่งได้รับความนิยมและครองใจผู้เล่นทั่วโลก ด้วยยอดกว่า 70 ล้านดาวน์โหลด จนถูกนำไปเปิดให้เล่นใน Netflix game ด้วยงานภาพสวยงามสไตล์น่ารักอบอุ่น พร้อมเสียงเพลงชวนผ่อนคลาย และเกมเพลย์ที่เน้นความสบายไม่เร่งรีบ เหมาะทั้งสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่และแฟนเกมเดิมที่หลงรักเหล่าน้องแมวอยู่แล้ว เมื่อยานอวกาศของกีกี้และผองเพื่อนตกลงมายังเกาะร้าง ความสนุกจึงเริ่มต้นขึ้น
ภายใน Fluffy Town: Cats & Soup ผู้เล่นจะได้สนุกกับการสร้างเกาะแมวสุดน่ารัก ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของน้อง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์ม ผลิตวัตถุดิบ ส่งสินค้า ออกไปสำรวจสถานที่หลากหลายแห่ง ซึ่งเราจะได้สะสมแมวและคอสตูมที่มีอยู่มากมาย ปรับแต่งแฟชั่นของเหล่าแมวเหมียว อัปเกรดความสามารถเพิ่มทักษะ ไปจนถึงการตกแต่งขยายเมือง รวมถึงการเยี่ยมชมเกาะของผู้เล่นคนอื่น ๆ สร้างแฟมิลี่ไว้คอยช่วยเหลือกัน
เพื่อฉลองการเปิดตัวลงทะเบียนล่วงหน้าในเซิร์ฟเวอร์ไทย พิเศษสุดสำหรับเหล่าทาสแมวเตรียมรับของรางวัลมากมายกันไปแบบยกเซิร์ฟ ที่จะช่วยทำให้เล่นกันได้แบบสะดวกสบาย เมื่อยอดลงทะเบียนครบตามเป้าหมายที่กำหนด (เมื่อเกมเปิดให้บริการ จะได้รับของรางวัลผ่านจดหมายภายในเกม เมื่อตัวละครมีเลเวล 7) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษแจกของรางวัลอีกมากมายตั้งแต่วันแรกที่เข้าเล่นเกม ให้กับผู้เล่นทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพชร, ทอง, ไอเทมวัตถุดิบต่างๆ ไปจนถึงคอสตูมสุดน่ารัก
มาร่วมเฝ้ามองน้องแมวสุดน่ารัก เพลิดเพลินไปกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะทำให้ทุกช่วงเวลาการเล่นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มใน "Fluffy Town: Cats & Soup" ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://catsandsoup.zenall.games/ และติดตามทุกรายละเอียดผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียทางการ https://linktr.ee/Fluffytown.thailand
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*