"Marathon" เตรียมเปิด Server Slam เริ่ม 27 ก.พ. ถึง 3 มี.ค. นี้

Bungie เตรียมเปิด Server Slam สำหรับ "Marathon" ให้ผู้เล่นได้สัมผัสรูปแบบการเล่น แผนที่ ฝ่ายต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมให้ทดลองเล่นบนทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 01:00 น. ถึง 3 มีนาคม เวลา 01:00 น.
ในรอบ Server Slam จะมีการแนะนำรูปแบบเกมเพลย์ของ Marathon โดยมีตัวเลือกแผนที่, Runner shells และภารกิจ ให้ทดลองเล่นในจำนวนจำกัด สำหรับแผนที่ใหม่, ฝ่าย (factions), ภารกิจ, อุปกรณ์ และเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มเติม จะมีการอัปเดตอย่างเต็มรูปแบบในช่วงการเปิดตัวเกม และในช่วง Season 1
สำหรับผู้เล่นที่เข้าร่วมเล่นหรือรับชมการถ่ายทอดสด Server Slam มีสิทธิ์รับรางวัลมากมายในช่วงเปิดตัวเกม Marathon ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 มีนาคมนี้ ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจอุปกรณ์สวมใส่ตามลำดับขั้น (Tiered Gear Packages), ไอเทมปรับแต่งตัวละครจาก Twitch Drops และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Server Slam และของรางวัลทั้งหมดได้ที่นี่ โดยการทดสอบ Marathon Server Slam ไม่จำเป็นต้องใช้ PlayStation Plus หรือ Xbox Game Pass โดยการเล่นในรอบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Xbox Free Play Days และ Steam Next Fest
ในเกม Marathon ผู้เล่นจะรับบทเป็น Runner มนุษย์กึ่งจักรกล ออกสำรวจโคโลนีร้างบนดาว Tau Ceti IV เพื่อค้นหาและชิงของมีค่าจากพื้นที่ต่าง ๆ โดยผู้เล่นต้องเอาชีวิตรอดจากทั้งกองกำลังรักษาความปลอดภัยฝ่ายศัตรู รวมถึงเหล่า Runner คู่แข่ง และสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้ โดยจะวางจำหน่ายพร้อมกันบน PlayStation 5, Steam และ Xbox Series X|S ในวันที่ 6 มีนาคม พร้อมรองรับทั้งระบบ Full Cross-play และ Cross-save
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Social Media ของเกม Marathon
Discord: https://discord.gg/marathonthegame
YouTube: https://youtube.com/@MarathonTheGame
TikTok: https://tiktok.com/@marathonthegame
Instagram: https://instagram.com/marathonthegame
Twitter/X: https://x.com/marathonthegame
