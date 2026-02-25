"ไฟนอลฯ 7" อัปเดตภาคต้นฉบับ แต่คนกลับไม่ปลื้ม

เมื่อความปรารถนาดีของทีมพัฒนาที่อยากปรับปรุงคุณภาพชีวิตภายในเกมให้ดีขึ้น กลับกลายเป็นฝันร้ายเพราะความไม่รอบคอบ
ถือเป็นดราม่าที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรก สำหรับตำนานเกมอาร์พีจีคลาสสิคระดับชั้นครูอย่าง Final Fantasy VII ที่ทางค่าย Square Enix อุตส่าห์ใจดีอัปเดตปรับปรุงระบบใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้น โดยลูกค้าเก่าที่เป็นเจ้าของเกมต้นฉบับสามารถดาวน์โหลดตัวเกมเวอร์ชันใหม่นี้บน สตีม ไปเล่นได้ฟรีแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
ซึ่งคุณสมบัติใหม่ทั้ง 4 ประการที่ถูกบรรจุใส่เพิ่มเข้ามานั้น ประกอบไปด้วย 3× speed mode ฟีเจอร์เร่งสปีดความเร็วของเกมให้ไวขึ้นเป็นสามเท่า, Ability to turn battle encounters off สามารถปิดการสุ่มพบเจอศัตรูภายในฉาก, Battle enhancement mode ฟีเจอร์ฟื้นฟูเลือด / เติมมานา / แม็กซ์ลิมิตเกจ ในระหว่างการต่อสู้ และท้ายสุดกับฟังก์ชัน Autosave บันทึกความคืบหน้าให้แบบอัตโนมัติ
ทว่าผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงหลังอัปเดต ตัวเกม Final Fantasy VII เวอร์ชันใหม่ปี 2026 กลับถูกบรรดาเกมเมอร์แห่รีวิวบอมบ์วิจารณ์ถล่มยับจนได้ แง่ลบเป็นส่วนมาก ติดแดงเถือกไปทั้งกระดาน โดยเหตุผลหลักๆที่คนบ่นไม่พอใจนั่นคือเรื่องเสียงซาวด์เอฟเฟกต์ที่ไม่ซิงค์ตรงกับแอนิเมชั่นการต่อสู้ที่ถูกปรับสปีดเป็น 30fps และนั่นทำให้การเล่นในบางจุดยากกว่าที่ควรเป็น นอกจากนี้มันยังมีประเด็นปัญหาอื่นๆอีกอย่างเช่น การบังคับล็อคอัตราส่วนภาพเอาไว้ที่ 4:3 ทั้งๆที่เกมเวอร์ชันเก่าปี 2013 ยังสามารถเล่นบนจอไวด์สกรีนได้แบบไม่มีปัญหา
อย่างไรก็ดีตามรายงานล่าสุดระบุว่า ปัญหาบางส่วนของเกม Final Fantasy VII เวอร์ชันใหม่ ปัจจุบันมันได้รับการแพทช์ปรับปรุงแก้ไขไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือไว้เพียงสิ่งเดียวที่มิอาจแก้ไขได้นั่นคือร่องรอยคำวิจารณ์แง่ลบที่จะฝังติดเป็นตราบาปไปตลอดกาล
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
