อนิเมะ ONE PIECE พร้อมเปิดฉากภาค Elbaph Arc วันที่ 5 เม.ย.นี้

Toei Animation และ Crunchyroll ประกาศการกลับมาของอนิเมะ ONE PIECE สานต่อการผจญภัยบทใหม่ด้วยภาค Elbaph Arc เตรียมฉายตอนใหม่พร้อมญี่ปุ่นบน Crunchyroll วันที่ 5 เมษายนนี้
หลังจากที่หยุดฉายไปช่วงเดือนตุลาคมปี 2024 ล่าสุด Toei Animation ยืนยันว่าอนิเมะ ONE PIECE จะกลับมาฉายอีกครั้งในวันที่ 5 เมษายนนี้ ด้วยภาค Elbaph Arc ที่จะสานต่อเรื่องราวการผจญภัยบทใหม่ของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง ขณะเดียวกัน Crunchyroll มีกำหนดเปิดตัวเวอร์ชันพากย์ภาษาอังกฤษช่วงสุดท้ายของภาค Egghead Arc ภายในเดือนมีนาคม 2569 ซึ่งจะทำให้เนื้อเรื่องในภาค Egghead สามารถรับชมได้อย่างครบถ้วนในรูปแบบพากย์ภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์ม Crunchyroll
กำหนดการสตรีม
- Elbaph Arc เริ่มวันที่ 5 เมษายน 2569
- Egghead Arc เวอร์ชันพากย์ภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 1144–1155) เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569
ช่องทางการรับชม
สามารถรับชมได้ทาง Crunchyroll ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์) รวมถึงภูมิภาคลาตินอเมริกา
เรื่องย่อ
หลังจากหลบหนีออกจากเกาะเอ็กเฮดแห่งโลกอนาคต (Future Island Egghead) ได้สำเร็จ กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางได้มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางในตำนาน โดยร่วมเดินทางกับกลุ่มโจรสลัดนักรบยักษ์ และในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงเกาะเอลบัฟ (Elbaph) ดินแดนแห่งยักษ์ การพบเจอกับเผ่ายักษ์ครั้งใหม่ รวมถึงการกลับมาพบกันอีกครั้งของตัวละครสำคัญ กำลังจะเปิดฉากบทใหม่ครั้งใหญ่ เมื่อกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางออกผจญภัยครั้งสำคัญที่ไม่เหมือนครั้งใดมาก่อน เพื่อไล่ตามสมบัติสูงสุดอย่าง "One Piece"
แฟน ๆ One Piece สามารถติดตามชมอนิเมะตอนใหม่พร้อมญี่ปุ่นได้ที่ Crunchyroll
