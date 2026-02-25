"Game of Thrones: Kingsroad" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า "Game of Thrones: Kingsroad" เกม RPG โอเพนเวิลด์ ดัดแปลงจากซีรีส์ชื่อดังของ HBO เตรียมเปิดให้บริการในเอเชียเร็ว ๆ นี้
ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับรางวัลเฉพาะแพลตฟอร์ม ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความคืบหน้าและการปรับแต่งในช่วงแรกเริ่ม รางวัลเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มและออกแบบมาเพื่อเสริมการต่อสู้ที่เน้นการควบคุมและรูปแบบการเล่นเกมตามคลาสของเกม ให้ผู้เล่นเริ่มต้นการผจญภัยในเวสเทอรอสพร้อมผลประโยชน์ที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่เกมเปิดตัว
ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเน็ตมาร์เบิ้ลลันเชอร์บนพีซีจะได้รับคอสตูมแดนเหนือ 1 ชิ้น, หีบเลือกยาบูสต์อัป 10 ชิ้น, และกล่องเสบียงไนท์วอช 5 ชิ้น มอบการเข้าถึงคอสตูมสุดพิเศษและไอเทมที่ใช้ได้ภายในเกม สำหรับผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยใช้อีเมลในการลงทะเบียนจะได้รับม้า, บังเหียนและอานแดนเหนือ, และเหรียญทองแดง 100,000 เหรียญ มอบสัตว์ขี่และไอเทมการเงินภายในเกมเพื่อสนับสนุนความคืบหน้าแรกเริ่ม ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน Google Play Store หรือ Apple App Store จะได้รับไอเทมตกแต่ง อาทิ กรอบโปรไฟล์: เทพแห่งศรัทธาทั้งเจ็ด, ป้ายชื่อ: อีกาสามตา, และตั๋วเปลี่ยนรูปลักษณ์ 1 ชิ้น
นอกจากรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าหลักแล้ว เน็ตมาร์เบิ้ลยังกำลังจัดกิจกรรมติดตาม SNS ทางการ ที่พร้อมมอบไอเทมโบนัส เช่น ฉายาพิเศษฉลองเปิดตัว: ผู้บุกเบิกแห่งเวสเทอรอส และเหรียญทองแดง 100,000 เหรียญ ให้กับผู้เล่นที่ติดตามเกมผ่านช่องทางทางการต่าง ๆ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถรับรางวัลเพิ่มเติมภายในเกม ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมในช่วงเริ่มต้นให้ดียิ่งขึ้น
Game of Thrones: Kingsroad เป็นเกม RPG โอเพนเวิลด์ที่สร้างจากซีรีส์ดราม่าต้นฉบับ Game of Thrones" อันโด่งดังของ HBO ซึ่งได้รับรางวัล Emmy และ Golden Globe เกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก Warner Bros. Interactive Entertainment ในนามของ HBO
สำหรับข้อมูลและอัปเดตล่าสุด สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Game of Thrones: Kingsroad หรือเข้าร่วมคอมมิวนิตีตามช่องทางโซเชียลมีเดียทางการ
