"Tales Runner" พบบั๊กถอนการติดตั้ง ทำไฟล์หายยกไดรฟ์!

จากความสนุกกลายเป็นหายนะ เมื่อผู้เล่นพบปัญหาร้ายแรงจากการถอนการติดตั้งเกม "Tales Runner" แทนที่จะลบแค่ไฟล์เกม กลับลบไฟล์อื่น ๆ ในไดรฟ์จนเกลี้ยง ล่าสุดทีมงานออกแถลงการณ์พร้อมเยียวยาผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบ
Tales Runner เป็นเกมออนไลน์แนววิ่งแข่ง พัฒนาโดย Rhaon Entertainment จากเกาหลีใต้ เคยเปิดให้บริการในประเทศไทย จนกระทั่งปิดตัวไปเมื่อปี พ.ศ.2566 ก่อนที่ค่ายเกมน้องใหม่ Hall of Fame จะซื้อลิขสิทธิ์นำกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง โดยมีกำหนดเปิด Closed Beta ในวันนี้ (25 ก.พ.) และเปิดให้ผู้เล่นดาวน์โหลดไฟล์เกมไปติดตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่ทว่าไฟล์ติดตั้งเกมที่ปล่อยออกมากลับมาข้อผิดพลาดร้ายแรง เมื่อผู้เล่นติดตั้งเกมแบบ Custom Path เช่น เลือกลงเกมที่ไดรฟ์ C หรือไดรฟ์ D โดยไม่สร้างโฟลเดอร์แยก (เช่น C:\TalesRunner) ระบบ uninstall จะลบไฟล์ในไดรฟ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นไฟล์งาน รูปภาพ เอกสาร วิดีโอ ฯลฯ ทำให้ผู้เล่นจำนวนมากได้รับผลกระทบ สูญเสียข้อมูลสำคัญ บางคนติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของบริษัท ทำไฟล์งานหายจนถูกไล่ออก แต่สำหรับผู้เล่นที่ติดตั้งเกมโดยสร้างโฟลเดอร์แยก หรือติดตั้งตามขั้นตอนปกติโดยไม่ปรับเปลี่ยนเส้นทางวางไฟล์เกม การถอนการติดตั้งจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ
ล่าสุดทีมงาน Hall of Fame ได้รับทราบปัญหา และออกแถลงการณ์ยอมรับข้อผิดพลาด โดยเลื่อนกำหนดวันเปิด Closed Beta ออกไปเป็นวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พร้อมดำเนินการแก้ไขตัวติดตั้งเกมอย่างเร่งด่วน ขณะที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบไฟล์สูญหาย ทีมงานยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบและเยียวยาอย่างเต็มความสามารถ โดยสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ Inbox Fanpage "Tales Runner: Dream Journey by HOF"
