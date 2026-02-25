เปิดตัว "Overwatch Rush" เกมมือถือฮีโร่ชูตเตอร์ เล่นแบบ RoV

รสชาติใหม่ในการสัมผัสจักรวาลเกม Overwatch ที่เปลี่ยนเลือกใช้มุมกล้องมองลงมาจากด้านบน เน้นพึ่งพาแทคติกกลยุทธ์มากกว่าทักษะกระโดดยิงและความแม่นหัว
Blizzard Entertainment เรียกเสียงฮือฮาด้วยการประกาศเปิดตัว Overwatch Rush ผลงานเกมภาคแยกใหม่ในจักรวาลฮีโร่ชูตเตอร์ชื่อดัง ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อเล่นผ่านหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนบนสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ เตรียมแผนให้บริการดาวน์โหลดเล่นฟรีบนทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ส่วนจะเปิดให้เล่นกันวันไหนนั้นยังไม่มีการคอนเฟิร์ม
Overwatch Rush ยังคงรักษารูปแบบการเล่นสไตล์ฮีโร่ชูตเตอร์ดั้งเดิมเอาไว้ เพียงแค่เปลี่ยนมุมกล้องจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งมาเป็นมุมมองแบบท็อปดาวน์ คล้ายๆกับเกมแนว MOBA ในท้องตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับการบังคับควบคุมผ่านมือถือ โดยที่ความสามารถของฮีโร่รวมถึงกฎกติกาการแข่งขันยังคงเหมือนเกมต้นฉบับบนพีซีและคอนโซลทุกประการ
ทางบลิซซาร์ดระบุว่า ตัวเกมโอเวอร์วอทช์ฉบับมือถือดังกล่าวถูกพัฒนาสร้างสรรค์โดยฝีมือทีมงานคนละทีมกับ Team 4 ซึ่งเป็นทีมงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบเกมโอเวอร์วอทช์เวอร์ชันพีซีและคอนโซล ดังนั้นจึงตัดปัญหาเรื่องการแย่งเวลาและโฟกัสความใส่ใจไปได้เลย เกมหลักยังคงมุ่งหน้าอัปเดตต่อไปไม่มีสะดุด ในขณะที่เกมรองก็สามารถทุ่มสุดกำลังเพื่อชาวโมบาย
เมื่อเป็นเกมฟรีทูเพลย์ มันจึงต้องมีระบบซื้อขายไอเทมถูกสอดแทรกเข้ามาภายในเกม แม้ว่าทางผู้พัฒนาจะยังไม่ได้ด่วนสรุปตัดสินใจเพราะต้องรอฟังเสียงฟีดแบคจากผู้เล่นก่อน แต่พวกเขายืนยันให้คำมั่นสัญญาว่า Overwatch Rush จะเน้นหนักให้ความสำคัญเรื่องสกิลทักษะของผู้เล่นมาเป็นอันดับแรก ไม่มีทางที่มันจะเป็นเกม Pay to Win อย่างแน่นอน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
blizzard
