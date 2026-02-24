เกมยิงเชิงกลยุธท์ "Rainbow Six Mobile" เปิดให้เล่นทั่วโลกแล้ว!

Ubisoft ประกาศว่า "Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile" เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งเชิงกลยุทธ์แบบเล่นฟรีจากแฟรนไชส์ Rainbow Six เปิดให้เล่นทั่วโลกแล้วบนอุปกรณ์ iOS และ Android
"Rainbow Six Mobile" พัฒนาโดย Ubisoft Montreal โดยได้รับความช่วยเหลือจากสตูดิโอในเครืออีกหลายแห่ง เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกม Tom Clancy’s Rainbow Six Siege อย่างแท้จริง ที่ซึ่งการเล่นเกมเชิงกลยุทธ์ผสานกับแอ็กชันที่รวดเร็วฉับไว ผู้เล่นจะได้เผชิญหน้ากันในการแข่งขันแบบ 5v5 Player-vs-Player (PvP)
ในโหมดเกมหลัก: โจมตี vs. ป้องกัน ฝ่ายโจมตีจะใช้โดรนสอดแนมเพื่อรวบรวมข้อมูลและบุกทะลวงผ่านกำแพง พื้น และเพดานที่ทำลายได้ ในขณะที่ฝ่ายป้องกันจะปิดกั้นทางเข้าทั้งหมดและใช้กล้องสอดแนมหรือกับดักเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของตน
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ ความตึงเครียด การทำงานเป็นทีม และการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง Rainbow Six Mobile ยังคงรักษา DNA ของเกมเรนโบว์ซิกซ์ ไว้อย่างครบถ้วน มอบประสบการณ์ที่คุ้นเคยในทันทีสำหรับแฟน ๆ ที่เล่นมานาน โดยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่สำหรับอุปกรณ์มือถือ
“ทีมงาน Rainbow Six Mobile ทั้งหมดภูมิใจอย่างยิ่งในสิ่งที่เราสร้างขึ้น และเราแทบรอไม่ไหวที่จะให้ผู้เล่นทั่วโลกได้ลองเล่นเกมนี้” Olivier Albarracin ผู้อำนวยการเกม Rainbow Six Mobile กล่าว “การนำความเข้มข้น กลยุทธ์ และการทำงานเป็นทีมของเรนโบว์ซิกซ์มาสู่ประสบการณ์การเล่นบนมือถืออย่างแท้จริงนั้นเป็นทั้งความท้าทายและความตื่นเต้น เราตื่นเต้นที่ผู้เล่นจะได้ค้นพบความลึกซึ้งของเกมเพลย์ ความใส่ใจที่ทีมของเราทุ่มเทให้กับทุกรายละเอียด และวิธีการเล่นและสนุกไปกับ Siege เวอร์ชันนี้ได้ทุกที่ทุกเวลา”
Rainbow Six Mobile ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับมือถือโดยเฉพาะ ผสมผสานคุณสมบัติใหม่ที่สร้างขึ้นสำหรับเวอร์ชันนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ประกอบสำคัญที่นำมาจาก Rainbow Six Siege ซึ่งรวมถึง:
- โหมดเกม: Bomb, Bomb Rush, Team Deathmatch
- เข้าถึงตัวละครมากกว่า 20 คน รวมถึง Ash, Mute, Dokkaebi และอีกมากมาย
- แผนที่สุดคลาสสิก เช่น Bank, Border, Clubhouse, Oregon, Villa รวมถึง Restaurant และ Summit แผนที่ใหม่เฉพาะบนมือถือ
- บทแนะนำการเล่นเบื้องต้นที่เน้นพื้นฐานสำคัญของเกมเรนโบว์ซิกซ์
- การแข่งขันแบบส่วนตัว, การแข่งขันจัดอันดับ และ Quick Play
- จะมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ทุกฤดูกาล
พร้อมกับการเปิดตัวเกมทั่วโลก Rainbow Six Mobile ได้เริ่มต้นซีซันใหม่ระดับโลกเป็นครั้งแรกเช่นกัน นั่นคือ Operation Sand Wraith ซึ่งมาถึงเร็วกว่ากำหนดหนึ่งสัปดาห์ ฤดูกาลนี้มาพร้อมบรรยากาศทะเลทราย เนื้อหาใหม่ และโอเปอเรเตอร์ใหม่ Deimos ออกแบบมาให้เป็นนักล่าที่มีความแม่นยำและมีระเบียบแบบแผน โดย Deimos ใช้ความสามารถพิเศษ DeathMARK Tracker ในการล็อกเป้าหมายศัตรูเพียงคนเดียวและบังคับให้เกิดการดวลตัวต่อตัวที่ตึงเครียดจนกว่าจะมีคนใดคนหนึ่งถูกกำจัด
"Rainbow Six Mobile" เปิดให้เล่นทั่วโลกแล้วบนอุปกรณ์ iOS และ Android ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rainbowsixmobile.com
