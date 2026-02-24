"Sector 13" เกมสยองขวัญโคออปสัญาติไทย ปล่อยเดโมบน Steam แล้ว!

Game Inside Studio เปิดตัว "Sector 13: Haunted Woods" เกมสยองขวัญแบบโคออป ตามหา Anomalies เพื่อเอาชีวิตรอด ปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นบน Steam แล้ววันนี้
Sector 13: Haunted Woods พัฒนาโดยทีมพัฒนาอินดี้คนไทย 2 คน ด้วย Unreal Engine 5 เพื่อสร้างบรรยากาศที่สมจริงและกดดันมากที่สุด ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่ถูกส่งเข้าสู่ "ป่าต้องสาป" ดินแดนที่เต็มไปด้วยความผิดปกติที่ไม่อาจอธิบายได้ โดยมีภารกิจคือสำรวจพื้นที่ เก็บกู้วัตถุต้องห้าม และเอาชีวิตรอดจากสิ่งลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในความมืด
ตัวเกมรองรับผู้เล่น 1–4 คน มาพร้อมระบบแชทด้วยเสียงผ่านไมโครโฟนที่ความดังของเสียงจะเปลี่ยนไปตามระยะใกล้หรือไกลระหว่างผู้เล่น ซึ่ง "เสียง" ของผู้เล่นเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดสิ่งมีชีวิตลึกลับ ทำให้ผู้เล่นต้องพูดคัยด้วยความระมัดระวัง เพราะถ้าส่งเสียงดังเกินไปอาจนำหายนะมาสู่ทีมได้
ผู้เล่นทุกคนจะมีอุปกรณ์พิเศษสำหรับสำรวจร่องรอย เก็บกู้ Artifacts และติดตาม Anomalies ตามจุดสำคัญที่ยังคงส่งสัญญาณความผิดปกติ ซึ่งอุปกรณ์แต่ละชิ้นมีการใช้งานที่จำกัด ผู้เล่นจึงต้องทำงานเป็นทีมเพื่อสำรวจป่าอันกว้างใหญ่และรวบรวม Artifacts ให้ครบทุกชิ้น ก่อนที่สิ่งมีชีวิตลึกลับจะตามล่าผู้เล่นทุกคนจนไม่เหลือใคร
"Sector 13: Haunted Woods" เปิดให้ดาวน์โหลดเดโมและกด Wishlist แล้วบน Steam ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Facebook, Discord และ TikTok
