"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" เผยตัวอย่างก่อนสัมผัสความสนุกจริงมีนาคมนี้!

เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมคุณภาพสูงชั้นนำ ปล่อยตัวอย่างก่อนการเปิดตัวทางการสำหรับเกม RPG โอเพนเวิลด์ใหม่อย่าง "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" สร้างความตื่นเต้นก่อนเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้
ตัวอย่างเกมที่เพิ่งเปิดตัวใหม่นี้เน้นไปที่เรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยมัลติเวิร์สของเกม เมื่อวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่กำลังเกิดขึ้นทั่วทวีปบริทาเนีย เมลิโอดัส, ทริสตัน, ดิอันเน่, และตัวละครเอกชื่อดังคนอื่น ๆ จากโลกต่าง ๆ ก็มารวมตัวกันเพื่อเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึง ตัวอย่างได้เน้นย้ำถึงการมาบรรจบของตัวละครจากหลายมิติ แสดงให้เห็นถึงการเล่าเรื่องของ ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin และขนาดที่ขยายใหญ่ขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวอย่างเกมยังได้นำเสนอคอนเซปต์มัลติเวิร์สของซีรีส์นี้ให้เห็นเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงการเผชิญหน้าข้ามโลกอันน่าตื่นเต้นและฉากการต่อสู้ขนาดใหญ่ ฉากที่เหล่าอัศวินร่วมต่อสู้เคียงข้างกันสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์เกม RPG โอเพนเวิลด์แอนิเมชัน ซึ่งผู้เล่นสามารถร่วมทีมกันสำรวจบริทาเนีย พร้อมท้าทายเหล่าบอสสุดแกร่งไปด้วยกันได้
ผู้เล่นบน PlayStation 5 และ Steam จะสามารถเล่นได้ก่อนตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมเวอร์ชันมือถือในวันที่ 23 มีนาคม ซึ่ง "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" จะวางจำหน่ายบนทุกแพลตฟอร์มที่รองรับ เกมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วบน Google Play, App Store, และเว็บไซต์ทางการ พร้อมตัวเลือก Wishlist บน PlayStation 5 และ Steam
"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" (The Seven Deadly Sins: Origin) สร้างจาก IP มังงะและอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง The Seven Deadly Sins ที่มียอดขาย 55 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก ผู้เล่นจะได้สำรวจทวีปบริทาเนียในโอเพนเวิลด์อันกว้างใหญ่ นำเสนอการต่อสู้แบบแท็กทีม, สกิลการผสมผสาน, และการสร้างทีมที่ปรับแต่งได้โดยใช้ตัวละครและอาวุธที่หลากหลาย พบกับองค์ประกอบการเล่นแบบผู้เล่นหลายคน อาทิ การรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อออกผจญภัยหรือต่อสู้กับเหล่าบอสไปด้วยกัน
สามารถติดตามอัปเดต "ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" ผ่านทางช่องทาง YouTube, Facebook, และ Discord ทางการ
