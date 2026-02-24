PlayStation เปิดศึก "EA Sports FC 26" ชิงรางวัลรวม 1 แสนบาท

PlayStation เปิดตัว UEFA Champions League Challenge ทัวร์นาเมนต์ EA Sports FC 26 บนคอนโซล PlayStation 5 ชวนเกมเมอร์และคอบอลร่วมชิงชัยผ่านการคัดเลือกออนไลน์ เปิดลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม PS5 PlayStation Tournament แล้ววันนี้
ขณะที่การแข่งขัน UEFA Champions League กำลังเข้าสู่ช่วงน็อกเอาต์ที่เข้มข้นที่สุด เมื่อสโมสรชั้นนำจากทั่วยุโรปต่างเดินหน้าสู่เส้นทางแห่งความเป็นตำนาน ร่วมสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรป พร้อมความสนุกขั้นสุดของเกมฟุตบอลบน PS5 กับกิจกรรม UEFA Champions League Challenge!
ด้วยของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท PlayStation ขอเชิญแฟน ๆ ผู้เล่น EA Sports FC 26 นักแข่งและแฟนบอล มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสุดพิเศษครั้งนี้ ไม่ว่าคุณจะโชว์ฝีมือผ่านการแข่งขันออนไลน์ หรือเปล่งประกายในสนามแข่งแบบออฟไลน์ นี่คือช่วงเวลาของคุณที่จะก้าวลงสู่สนามเสมือนจริง และพิสูจน์ว่าคุณพร้อมแล้ว
• รูปแบบการแข่งขัน: รอบคัดเลือกทั้งแบบออนไลน์ (Online) และที่หน้าร้าน Sony Store ในสาขาที่กำหนด
• รอบชิงชนะเลิศ: วันที่ 15 มีนาคม เวลา 11:00 น. ณ Sony Store ชั้น 2 สยามพารากอน
ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense Edge™ นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่น ๆ มอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ติดอันดับ Top 16 อีกมากมาย
กิจกรรมนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่เหล่าเกมเมอร์จะได้แสดงฝีมือ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันฟุตบอลระดับโลก และร่วมฉลองศึก UEFA Champions League ในสไตล์ PlayStation ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://store.sony.co.th/pages/uefa-champions-league-challenge-thailand
