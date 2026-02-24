"Evangelion" ไฟเขียวซีรีส์ใหม่ ด้วยฝีมือผู้สร้างเกม NieR

เกิดเป็นเรื่องแปลกชนแปลก! เมื่อนักพัฒนาเกมผู้มีแนวทางชัดเจนไม่เหมือนใคร ต้องโคจรมาเขียนบทให้กับหนึ่งในการ์ตูนหุ่นยนต์ที่มีเนื้อหาซับซ้อนอันดับต้นๆของโลก
ในระหว่างที่รอค่าย Square Enix ฟันธงเกี่ยวกับอนาคตของแฟรนไชส์เกม Nier: Automata ว่าจะไปต่อหรือไม่ ทว่าดูเหมือนไดเร็กเตอร์หัวตุ๊กตาผู้ปลุกปั้น จะไม่ยอมปล่อยให้เวลาวันว่างๆของเขาสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะล่าสุดมีรายงานว่าตัวเขาดันไปโผล่รับจ๊อบผลิตอนิเมะเรื่องดังที่หลายคนรู้จักกันดี
เมื่อในวันสุดท้ายของงาน Evangelion:30+ หรือเทศกาลฉลองครบรอบ 30 ปีซีรีส์ดังกล่าว ทางผู้จัดงานได้ออกมาประกาศคอนเฟิร์มถึง โปรเจกต์การ์ตูนเรื่องใหม่ในจักรวาล Evangelion ที่ ณ ปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตโดยสองบริษัทแอนิเมชั่นสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Studio Khara และ CloverWorks
แต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงที่คุณ "โยโกะ ทาโร่" (Yoko Taro) บิดาผู้สร้างเกม Nier กลับมีชื่อของเขาปรากฏอยู่ในฐานะผู้เขียนบทการ์ตูน Evangelion เรื่องใหม่นี้ แถมเจ้าตัวยังควง "เคอิจิ โอคาเบะ" (Keiichi Okabe) นักประพันธ์เพลงประกอบเกม Nier มาช่วยแต่งบทเพลงให้กับการ์ตูนหุ่นชีวกลเรื่องใหม่นี้ด้วยอีกคน
สำหรับอนิเมะ Evangelion เวอร์ชันใหม่นี้ แม้จะยังไม่เปิดเผยข้อมูลเนื้อหารายละเอียดใดๆให้ได้ทราบ แต่สิ่งหนึ่งที่แฟนๆสามารถคาดหวังได้ คงหนีไม่พ้นเรื่องตัวละครนางเอกและเหล่าสาวๆภายในการ์ตูนที่ต้องออกมางานดีมีคุณภาพถูกใจหนุ่มๆอย่างแน่นอน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
evangelion.jp
