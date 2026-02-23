เกมแอ็กชั่นเอาตัวรอด "The Cube, Save Us" เปิดให้เล่นแบบ Early Access เร็ว ๆ นี้

XLGAMES เปิดตัว "The Cube, Save Us" เกมแอ็กชันแนวหลบหนีเอาชีวิตรอด พร้อมเปิดให้เล่นในรูปแบบ Early Access บนแพลตฟอร์ม Steam ในไตรมาสแรกของปี 2026 นี้
"The Cube, Save Us" เล่าเรื่องราวของโลกที่ถูกรุกรานโดยลูกบาศก์ขนาดมหึมา หายนะเริ่มแผ่ขยายไปทั่วทุกทวีป จนอารยธรรมของมนุษย์ล่มสลาย หลายทศวรรษต่อมา ผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้ายลุกขึ้นเผชิญหน้ากับลูกบาศก์ยักษ์ที่ยังคงลอยอยู่บนท้องฟ้า พากเขาถูกดูดกลืนเข้าไปในลูกบาศก์ เพื่อเผชิญกับบททดสอบสุดอันตรายที่ผู้ชนะจะได้ครอบครองทุกสิ่ง แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยได้กลับออกมา
เกมเพลย์จะเป็นแนวแอ็กชั่นเอาตัวรอดที่ผู้เล่นจะได้รวมทีมกับเพื่อนเข้าไปผจญภัยในลูกบาศก์ ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ต่าง ๆ 27 แห่ง ซึ่งสถานที่และศัตรูกลายพันธุ์ที่พบจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ผู้เล่นจะต้องค้นหาอาวุธและเส้นทางหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดกลับออกไปให้ได้
นอกจากอาวุธระยะประชิดและอาวุธยิงระยะไกลแล้ว ตัวละครของผู้เล่นยังมีสกิลพิเศษที่ใช้เพื่อพลิกสถานการณืได้ ผู้เล่นจะต้องบริหารทรัพยากรทั้งอาวุธและไอเทมต่าง ๆ ให้เพียงพอในการเอาตัวรอดจากบททดสอบต่าง ๆ และไขความลับลูกบาศก์ปริศนาที่กุมชะตากรรมของโลก
"The Cube, Save Us" จะเปิดให้เล่นฟรีในรูปแบบ Early Access บนแพลตฟอร์ม Steam ในไตรมาสแรกของปี 2026 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thecubesaveus.com/en/
