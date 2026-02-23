ระทึก! Ubisoft อพยพพนักงาน 800 คน หลังถูกขู่วางระเบิด

เกิดเหตุสุดระทึก เมื่อสตูดิโอ Ubisoft ในเมืองมงเปลลิเยร์ ได้รับแจ้งเหตุขู่ว่าจะวางระเบิด ทำให้ต้องอพยพพนักงานเกือบ 800 คน พร้อมเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างเร่งด่วน
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Midi Libre ของฝรั่งเศส Ubisoft ได้รับอีเมลเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เตือนถึงวัตถุระเบิดภายในอาคารของบริษัท จึงแจ้งให้พนักงานกว่า 500 คนรีบออกจากอาคาร และดำเนินการปิดล้อมพื้นที่อย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณสามสิบนาย รวมถึงสมาชิกหน่วยปฏิบัติการพิเศษ PSIG ได้รีบไปยังสตูดิโอ Ubisoft ที่เลขที่ 85 ถนนดิดิเยร์-โดราต์ และตั้งแนวป้องกันรอบบริเวณนั้น รวมถึงปิดกั้นถนนใกล้เคียง พร้อมนำทีมต่าง ๆ เข้าค้นหาภายในพื้นที่
ปฏิบัติการครั้งนี้ยังมีนักดับเพลิงและผู้เชี่ยวชาญด้านการเก็บกู้ระเบิดเข้าร่วมตรวจสอบอาคาร พร้อมสุนัขดมกลิ่นวัตถุระเบิดที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตรวจค้นทีละห้องเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็อพยพออกจากสำนักงานเช่นกัน ทำให้จำนวนผู้ที่อพยพทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 800 คน
แหล่งข่าวใกล้ชิดกับคดีนี้เปิดเผยกับ Midi Libre ว่า “ในขั้นตอนนี้ ยังไม่มีการให้ความสำคัญกับเบาะแสใดเป็นพิเศษ เป้าหมายคือการทำให้แน่ใจว่าไม่มีอันตรายใด ๆ หลงเหลืออยู่สำหรับใครก็ตาม”
เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ยืนยันว่าภัยคุกคามดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ และผู้สอบสวนยังไม่ได้ตัดความเป็นไปได้เรื่องการหลอกลวงออกไป การดำเนินการเคลียร์พื้นที่ยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าสตูดิโอและพื้นที่โดยรอบไม่มีอันตรายใด ๆ ก่อนที่จะอนุญาตให้ใครกลับเข้าไปข้างในได้
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สำนักงานของ Ubisoft เผชิญกับการข่มขู่ที่น่าตกใจ ในเดือนพฤศจิกายน 2020 พนักงานของ Ubisoft Montreal ได้หนีขึ้นไปบนดาดฟ้าของอาคารโดยมีรายงานว่ามีการจับตัวประกันเอาไว้ด้วย แต่ตำรวจได้ตรวจสอบและพบว่าเป็นการหลอกลวง และได้อพยพผู้คนออกจากที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*