Pokemon FireRed & LeafGreen วางจำหน่ายบน Switch 2 วันที่ 27 ก.พ.นี้

Pokemon FireRed และ Pokemon LeafGreen ที่เคยวางจำหน่ายบน Game Boy Advance เตรียมกลับมาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้
Pokemon Company ยืนยันว่าเกมรีเมคสุดฮิตจาก Game Boy Advance จะกลับมาในรูปแบบดิจิทัลอีกครั้งในช่วงเทศกาลวันโปเกมอนปีนี้ โดยจะเปิดให้เล่นทันทีหลังจบการถ่ายทอดสด Pokemon Presents ครั้งล่าสุด ทั้งสองเกมจะสามารถเล่นได้บน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2
Pokemon FireRed และ Pokemon LeafGreen เปิดตัวครั้งแรกในปี 2004 ในฐานะเกมรีเมคที่ได้รับการปรับปรุงจากภาคต้นฉบับปี 1996 โดยได้ปรับปรุงภาพกราฟิก เพิ่มฟีเจอร์ไร้สาย และขยายเนื้อหาหลังจบเกม ในขณะที่ยังคงรักษาการผจญภัยในภูมิภาค Kanto อันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้
ข้อมูลใน eShop ยังยืนยันว่าตัวเกมรองรับ Pokemon HOME ทำให้ผู้เล่นสามารถถ่ายโอนโปเกมอนไปยังเกม Pokemon ภาคอื่น ๆ ผ่านระบบคลาวด์ แต่จะพร้อมให้ใช้งานหลังการอัปเดตในอนาคต นอกจากนี้ ทั้งสองเกมจะมีฟีเจอร์ Pokemon Wireless Club ให้ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยน ต่อสู้ และแชทกับเทรนเนอร์คนอื่น ๆ ผ่านระบบมัลติเพลเยอร์แบบโลคอลได้
สำหรับประเทศญี่ปุ่นจะชุดสะสมพิเศษวางจำหน่ายผ่านทาง Pokemon Center Online โดยชุดพิเศษนี้ประกอบด้วยการ์ดดาวน์โหลดที่บรรจุในกล่องสไตล์ Game Boy Advance พร้อมกับของตกแต่งที่ได้แรงบันดาลใจจากเวอร์ชันดั้งเดิม คาดว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมตลอดปี 2026 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีของ Pokemon
