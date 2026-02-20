Valorant เปิดศึก ‘สุ่มยกไซต์ ใส่ยกก๊วน’ ชิงเงินรวม 50,000 บาท!

Riot Games ประเทศไทยชวนวัยรุ่นวาโลไทยร่วมสนุกกับทัวร์นาเมนต์ล่าสุดอย่าง ‘สุ่มยกไซต์ ใส่ยกก๊วน’ ต้อนรับโหมดใหม่แกะกล่องอย่าง ALL RANDOM ONE SITE เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
งานนี้ไร้แผน ไร้คอมพ์ ไร้เมต้า จำกัดการเล่นเพียงไซต์เดียว พร้อมสุ่ม Agent ทุกคนในทีม ทุก Round คือความสดใหม่ ยิงกันเน้น ๆ ปลดปล่อยสกิลแบบนัว ๆ รับจำกัดเพียง 256 ทีม แบ่งเป็น Team Alpha และ Team Omega สายละ 128 ทีมเท่านั้น เปิดรับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์นี้ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท และแชมป์ของทั้งสองสายจะได้สิทธิ์ลงสนาม โชว์แมตช์ปะทะอินฟลูเอนเซอร์ตัวโหด เพื่อลุ้นรับเงินค่าหัวพิเศษอีก 5,000 บาท
สมัครเข้าร่วมกันได้ที่ Team Alpha: https://riot.com/3OI3mJU และ Team Omega: https://riot.com/4aQwlUt อ่านกติกาเพิ่มเติมได้ที่ https://riot.com/4rkkmEw แล้วรวมทีมมาลุยให้สุดในศึกที่วัดกันด้วยฝีมือล้วน ๆ กัน ก็มาดิ!
