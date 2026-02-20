"Solo Leveling: ARISE" พาเหล่าฮันเตอร์ตะลุยโลก Fortnite

เน็ตมาร์เบิ้ล ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมคุณภาพสูงชั้นนำ เผยรายละเอียดเกี่ยวกับคอลแลปส์สุดพิเศษสำหรับเกมแอ็กชัน Solo Leveling: ARISE ร่วมกับ Fortnite หนึ่งในเกมแบทเทิลรอยัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 2 มีนาคม Solo Leveling: ARISE ผนึกกำลังร่วมมือกับ Fortnite สำหรับคอลแลปส์สุดพิเศษภายในเกมที่นำพาสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Solo Leveling: ARISE มาสู่โลกของ Fortnite โดยในช่วงกิจกรรม ผู้เล่น Fornite สามารถปลดล็อกและติดตั้งของปรับแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Solo Leveling: ARISE ไม่ว่าจะเป็นชุดตัวละคร, เครื่องประดับ, และอีโมต ซึ่งอิงจากตัวละครที่แฟน ๆ ชื่นชอบอย่างซองจินอู, ชาแฮอิน, อีกริต, และไคเซล
นอกเหนือจากคอลแลปส์ร่วมกับ Fortnite แล้ว ผู้เล่น Solo Leveling: ARISE ยังสามารถสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเกมที่ออกแบบมาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาล ด้วยกิจกรรม ‘ล็อกอินแสนหวานต่อเนื่องจากวันวาเลนไทน์’ ที่จัดขึ้นถึงวันที่ 12 มีนาคม ผู้เล่นสามารถรับตั๋วคัดเลือกคัสตอมได้มากถึง 100 ใบ เพียงล็อกอินเข้าเกม
อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ดำเนินไปพร้อมกันอย่างกิจกรรมธีม ‘วาเลนไทน์สุดโรแมนติก!’ ไม่ว่าจะเป็นการเช็กชื่อ, มิชชันรายวัน, และอีกมากมาย ซึ่งจะมอบรางวัลไอเทมสุดคุ้มให้กับผู้เล่น เช่น [วีรชน] กล่องเลือกรูนสกิลไร้เงา และหลากหลายวัตถุดิบพัฒนา
Solo Leveling: ARISE เป็นเกมแนวแอ็กชันที่ดัดแปลงมาจาก Solo Leveling เว็บตูนยอดนิยม สวมบทบาทเป็น ซองจินอู ผู้เล่นสามารถสัมผัสการเดินทางของเขาผ่านเรื่องราวเว็บตูนอันเป็นที่โปรดปรานได้โดยตรง, การเลเวลอัป, วัดฝีมือไปกับการต่อสู้อันทรงพลังและสร้างสไตล์การต่อสู้เป็นของตนเองโดยอาศัยหลากหลายสกิลและอาวุธต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ผู้เล่นไม่เพียงแต่ที่จะได้ร่วมทีมกับเหล่าฮันเตอร์จากเว็บตูนเท่านั้น แต่ผู้เล่นยังสามารถอัญเชิญ ‘กองทัพทหารเงา’ ของตนเองได้ด้วยคำพูดเด็ดอันน่าจดจำอย่าง “จงตื่น…”
สำหรับข้อมูลและรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับ Solo Leveling: ARISE สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ทางการ, X, Facebook, Instagram, Discord, และ ช่องทาง YouTube ทางการ
