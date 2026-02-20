Bandai Namco ชวนสื่อฯ และ KOL ทั่วอาเซียน ร่วมงานปาร์ตี้สุดพิเศษ!

นับเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งที่ Bandai Namco จัดงานปาร์ตี้พร้อมเชิญสื่อมวลชนและ KOL มาร่วมงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ และที่พิเศษยิ่งกว่าคือเป็นงานปาร์ตี้ที่พาทุกคนบินลัดฟ้ามาไกลถึงสิงคโปร์
ทีมงาน ผู้จัดการเกม เป็นหนึ่งในสื่อฯ ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ Bandai Namco Entertainment SEA Appreciation Dinner ร่วมกับสื่อฯ และ KOL ทั้งที่มาจากประเทศไทยด้วยกัน และมาจากทั่วอาเซียน โดยงานจัดขึ้นในโรงแรมกลางสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมงานของ Bandai Namco ตลอดทริป
งานปาร์ตี้เริ่มขึ้นในช่วงเย็น โดยบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง นอกจากไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์และเครื่องดื่มที่เติมได้แบบไม่อั้นแล้ว ทาง Bandai Namco ยังจัดโซนเล่นเกมให้ทุกคนได้แข่งขันกระชับความสัมพันธ์ จัดเต็มถึง 7 เกม ไม่ว่าจะเป็น Pac-Man World 2, Patapon 1+2 Replay, Tamagotchi Plaza, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, Tekken 8, Dragon Ball: Sparking Zero และเกมใหม่ล่าสุดอย่าง My Hero Academia: All's Justice เรียกว่าขนมาให้เล่นกันแบบจุใจ
ในช่วงท้ายของงาน ทาง Bandai Namco ยังได้เชิญแขกสุดพิเศษคือ Pac-Man มาให้ทุกคนได้ถ่ายรูปชนหมัดกันแบบใกล้ชิด ก่อนปิดท้ายด้วยรางวัล Lucky Draw ที่มีทั้งชุดเครื่องเขียนจาก Pentel, เมาส์เกมมิ่งจาก Asus ROG, คอนโทรลเลอร์จาก Gamesir, เครื่องคอนโซล PlayStation 5 Pro และชุด Collector's Edition จากเกมดังของ Bandai Namco ซึ่งรางวัลใหญ่ ๆ สื่อฯ และ KOL ต่างประเทศกวาดไปหมด ส่วนทีมไทยจัดเครื่องเขียนไป 2 รางวัล และเมาส์อีก 1 รางวัล เรียกว่าดวงสู้ไม่ได้จริง
หลังจบงานทุกคนก็แยกย้ายกันกลับห้องพักตามอัธยาศัย ก่อนขึ้นเครื่องกลับในวันถัดมา ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งต้องขอขอบคุณทาง Bandai Namco ที่จัดงานปาร์ตี้สุดพิเศษในครั้งนี้ และหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกในอนาคต
