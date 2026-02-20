xs
xsm
sm
md
lg

Bandai Namco ชวนสื่อฯ และ KOL ทั่วอาเซียน ร่วมงานปาร์ตี้สุดพิเศษ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นับเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งที่ Bandai Namco จัดงานปาร์ตี้พร้อมเชิญสื่อมวลชนและ KOL มาร่วมงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ และที่พิเศษยิ่งกว่าคือเป็นงานปาร์ตี้ที่พาทุกคนบินลัดฟ้ามาไกลถึงสิงคโปร์

ทีมงาน ผู้จัดการเกม เป็นหนึ่งในสื่อฯ ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ Bandai Namco Entertainment SEA Appreciation Dinner ร่วมกับสื่อฯ และ KOL ทั้งที่มาจากประเทศไทยด้วยกัน และมาจากทั่วอาเซียน โดยงานจัดขึ้นในโรงแรมกลางสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกจากทีมงานของ Bandai Namco ตลอดทริป








งานปาร์ตี้เริ่มขึ้นในช่วงเย็น โดยบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง นอกจากไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์และเครื่องดื่มที่เติมได้แบบไม่อั้นแล้ว ทาง Bandai Namco ยังจัดโซนเล่นเกมให้ทุกคนได้แข่งขันกระชับความสัมพันธ์ จัดเต็มถึง 7 เกม ไม่ว่าจะเป็น Pac-Man World 2, Patapon 1+2 Replay, Tamagotchi Plaza, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, Tekken 8, Dragon Ball: Sparking Zero และเกมใหม่ล่าสุดอย่าง My Hero Academia: All's Justice เรียกว่าขนมาให้เล่นกันแบบจุใจ






ในช่วงท้ายของงาน ทาง Bandai Namco ยังได้เชิญแขกสุดพิเศษคือ Pac-Man มาให้ทุกคนได้ถ่ายรูปชนหมัดกันแบบใกล้ชิด ก่อนปิดท้ายด้วยรางวัล Lucky Draw ที่มีทั้งชุดเครื่องเขียนจาก Pentel, เมาส์เกมมิ่งจาก Asus ROG, คอนโทรลเลอร์จาก Gamesir, เครื่องคอนโซล PlayStation 5 Pro และชุด Collector's Edition จากเกมดังของ Bandai Namco ซึ่งรางวัลใหญ่ ๆ สื่อฯ และ KOL ต่างประเทศกวาดไปหมด ส่วนทีมไทยจัดเครื่องเขียนไป 2 รางวัล และเมาส์อีก 1 รางวัล เรียกว่าดวงสู้ไม่ได้จริง








หลังจบงานทุกคนก็แยกย้ายกันกลับห้องพักตามอัธยาศัย ก่อนขึ้นเครื่องกลับในวันถัดมา ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งต้องขอขอบคุณทาง Bandai Namco ที่จัดงานปาร์ตี้สุดพิเศษในครั้งนี้ และหวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกในอนาคต

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

Bandai Namco ชวนสื่อฯ และ KOL ทั่วอาเซียน ร่วมงานปาร์ตี้สุดพิเศษ!
Bandai Namco ชวนสื่อฯ และ KOL ทั่วอาเซียน ร่วมงานปาร์ตี้สุดพิเศษ!
Bandai Namco ชวนสื่อฯ และ KOL ทั่วอาเซียน ร่วมงานปาร์ตี้สุดพิเศษ!
Bandai Namco ชวนสื่อฯ และ KOL ทั่วอาเซียน ร่วมงานปาร์ตี้สุดพิเศษ!
Bandai Namco ชวนสื่อฯ และ KOL ทั่วอาเซียน ร่วมงานปาร์ตี้สุดพิเศษ!
+7