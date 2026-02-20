"Resident Evil 3 Last Escape" โปรเจกต์นักม็อด เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย

ฉากหอนาฬิกา สวนสาธารณะ สุสาน และอื่นๆอีกมากมาย กำลังจะกลับมาในผลงานแฟนเมดฉบับทวงคืนศักดิ์ศรีให้แก่เกมยิงผีชีวะภาคสาม
หนึ่งในประเด็นดราม่าที่ทำให้เกม Resident Evil 3 เวอร์ชันรีเมคใหม่ของค่ายแคปคอม ถูกกลุ่มแฟนคลับดั้งเดิมวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก นั่นคือเรื่องการตัดเนื้อหาคอนเทนต์มากมายหลายส่วนจากเกมต้นฉบับทิ้งไป เพื่อทำให้แคมเปญดูกระชับสั้นลงสนองรับกับช่วงระยะเวลาพัฒนาอันน้อยนิดจากกำหนดแผนวันจำหน่ายที่วางไว้กระชั้นชิดเกินไป
อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงนี้ของแคปคอม กำลังจะถูกปรับปรุงแก้ไขโดยฝีมือแฟนเกมนักม็อดผ่านโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Last Escape โครงการทวงคืนทุกสิ่งอย่างที่หายไปจากเกม Resident Evil 3 ไล่ตั้งแต่โลเคชั่นสถานที่ที่ถูกตัดทิ้ง เพิ่มฉากการเผชิญหน้าใหม่ๆกับเจ้าเนเมซิส จัดวางตำแหน่งไอเทมใหม่ ใส่ปริศนากลไกใหม่ๆเข้ามา ปรับปรุงระบบคราฟต์ของด้วยชนิดดินปืนที่หลากหลายมากขึ้น ไปจนถึงนำหมึกพิมพ์บันทึกความคืบหน้าแบบคลาสสิคกลับมาอีกครั้ง
"ผมกำลังกู้คืนคอนเทนต์ที่ถูกตัดและใส่ฉากสถานที่ใหม่ๆลงไปเพื่อขยายพื้นที่สำรวจภายในเมืองให้ใหญ่ขึ้น รวมไปถึงดีไซน์ออกแบบระบบเกมเพลย์หลักใหม่เพื่อสรรค์สร้างประสบการณ์เกมสยองขวัญที่เน้นการเอาตัวรอดและดูดำมืดมากกว่าเดิม เหมือนอย่างที่เกมต้นฉบับเคยเป็นในอดีต" นักม็อดผู้ดูแลโปรเจกต์ กล่าว
โปรเจกต์ม็อด Last Escape ณ ปัจจุบันยังไม่มีกำหนดวันปล่อยดาวน์โหลดที่ชัดเจน มีเพียงแค่คลิปวิดีโอตัวอย่างโชว์ถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่เท่านั้น ซึ่งถ้ามันเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่เชื่อว่านี่จะเป็นวิธีดีที่สุดสำหรับการหวนกลับไปเยือนเมืองแรคคูนซิตี้ในฐานะแม่สาว จิล วาเลนไทน์
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
wccftech
