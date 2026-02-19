"Call of Duty: Black Ops 7" ถูกห้ามโฆษณาฐานแสดงการล่วงละเมิดทางเพศแบบโจ่งแจ้ง!

โฆษณา "Airport Security" ของเกม Call of Duty: Black Ops 7 ถูกหน่วยงานกำกับดูแลโฆษณาของสหราชอาณาจักรสั่งห้ามเผยแพร่ เนื่องจากมีการนำเสนอความรุนแรงทางเพศในลักษณะที่ลดทอนความสำคัญ
โฆษณา "Airport Security" ถูกอัปโหลดลง YouTube ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2025 โดยใช้เพื่อโปรโมตเกม Call of Duty ภาคใหม่ล่าสุด ต่อมาได้ออกอากาศทางช่อง ITV และ Channel 5 ในสหราชอาณาจักร ต่อมามีผู้ร้องเรียน 9 คนต่อว่าโฆษณาชิ้นนี้ทำให้ความรุนแรงทางเพศดูเป็นเรื่องเล็กน้อย และตั้งคำถามว่าโฆษณาชิ้นนี้ขาดความรับผิดชอบและเป็นการดูหมิ่นหรือไม่
เนื้อหาในโฆษณา เริ่มต้นด้วยฉากในสนามบินที่พนักงานคนหนึ่งถามอีกคนว่า “คนอื่นๆ ไปไหนกันหมด?” ซึ่งเป็นมุกที่สื่อว่าพนักงานตัวจริงไปเล่นเกม Call of Duty: Black Ops 7 กันหมด เลยต้องใช้คนอื่นมาทำงานแทน แล้วจึงเกิดเรื่อง เมื่อชายคนหนึ่งในเสื้อสีฟ้าถูกยึดนาฬิกาหลังจากเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะ จากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายก็บอกเขาว่าเขา “ถูกสุ่มเลือกให้ถูกจับตัว” และต้อง “หันหน้าเข้ากำแพง” ขณะที่เจ้าหน้าที่หญิงสวมถุงมือและพูดว่า “ถึงเวลาแสดงหุ่นเชิดแล้ว!” จากนั้นฉากถัดมาเจ้าหน้าที่ชายใช้เครื่องตรวจจับโลหะจ่อที่ปากของชายเสื้อฟ้าแล้วพูดว่า “กัดให้แน่นๆ เลย เธอจะเข้าไปแบบแห้งๆ”
ASA กล่าวว่าผู้ชมอาจมองว่าโฆษณานี้ “เกินจริง” และมีเจตนาแสดงให้ดูตลก อย่างไรก็ตาม ASA ตัดสินว่ามุกตลกนั้นอาศัย “การทำให้รู้สึกอับอายและการข่มขู่โดยนัยของการสอดใส่ที่เจ็บปวดและไม่ยินยอม” และสั่งห้ามเผยแพร่ โฆษณานี้
ขณะที่บริษัท Activision Blizzard โต้แย้งโดยกล่าวว่าโฆษณานี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ใหญ่และไม่มีการพูดจาในเชิงลามกหรือความรุนแรง และประโยค “กัดให้แน่นๆ” หมายถึงความไม่สบายตัว ไม่ใช่เรื่องเพศ และชี้ให้เห็นว่าชายคนนั้นยังคงสวมเสื้อผ้าอยู่ในสถานที่ตรวจค้นสาธารณะ
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*