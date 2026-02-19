ร้านการ์ดโปเกมอนถูกนินเทนโดขอให้เปลี่ยนชื่อหลังเกิดเหตุปล้น!?

ร้านขายการ์ดโปเกมอนแห่งหนึ่งในนิวยอร์กประกาศเปลี่ยนชื่อ เนื่องจากนินเทนโดติดต่อเจ้าของร้านเกี่ยวกับข้อกังวลเรื่องแบรนด์ หลังจากร้านถูกโจรปล้น
ร้าน Poké Court ซึ่งเป็นร้านขายของสะสมในท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญด้านการ์ดโปเกมอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เปิดเผยผ่านอินสตาแกรมว่า Nintendo ได้ติดต่อมาเกี่ยวกับการตั้งชื่อและโลโก้ของร้าน ซึ่งมีดีไซน์เป็นลูกโปเกบอลสีแดงขาว ทางร้านยืนยันว่าจะดำเนินกิจการภายใต้ชื่อใหม่ว่า The Trainer Court
การปรับโฉมแบรนด์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากร้านถูกปล้นโดยใช้ปืนจี้ในงานอีเวนต์ที่มีผู้คนหนาแน่นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา หลังเหตุการณ์นั้น ชุมชนโปเกมอนในวงกว้างได้ร่วมกันส่งข้อความให้กำลังใจแก่ร้านดังกล่าว
ในแถลงการณ์ที่แชร์บนอินสตาแกรม ร้านค้าได้ชี้แจงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่า “เรื่องสั้น ๆ ก็คือ นินเทนโดติดต่อเรามาด้วยความกังวลเกี่ยวกับชื่อและโลโก้ของเรา นั่นหมายความว่าเรากำลังพัฒนา!”
การรีแบรนด์ครั้งนี้รวมถึงโลโก้ใหม่แทนที่ภาพโปเกบอลด้วยตัวอักษร C ที่ออกแบบอย่างมีสไตล์เพื่อสื่อถึง Court เว็บไซต์ของร้านและป้ายภายในร้านก็ได้รับการอัปเดตเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ใหม่เช่นกัน
แม้จะเปลี่ยนชื่อ แต่ทีมงานกล่าวว่าการดำเนินงานจะยังคงเหมือนเดิม “เหนือสิ่งอื่นใด เราเป็นแฟนโปเกมอนมาโดยตลอด เราเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่ยอมโต และเราใช้เวลาทุกวันเฉลิมฉลองแฟรนไชส์นี้ที่มีความหมายมากมายสำหรับเรา”
ร้าน The Trainer Court จะยังคงจัดกิจกรรมชุมชน โปรแกรมในวันธรรมดา และการแข่งขันต่อไป นอกจากนี้ ร้านยังยืนยันแผนการจัดงานวันโปเกมอนในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 30 ปีของแฟรนไชส์ ด้วยชื่อและโลโก้ใหม่ ร้าน The Trainer Court กล่าวว่ากำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่ ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การ์ด นักสะสม และชุมชน
