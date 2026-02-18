"Marathon" เตรียมเปิด Server Slam เริ่ม 26 ก.พ.นี้

Bungie เตรียมเปิด Server Slam สำหรับ "Marathon" ให้ผู้เล่นได้สัมผัสรูปแบบการเล่น แผนที่ ฝ่ายต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมให้ทดลองเล่นบนทุกแพลตฟอร์ม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคมนี้
Marathon คือเกม FPS แนวเอาชีวิตรอดและสำรวจทรัพยากรที่กำลังจะวางจำหน่ายจาก Bungie สตูดิโอผู้สร้าง Halo และ Destiny ใน Marathon คุณจะได้ออกสำรวจอาณานิคมที่สาบสูญของ Tau Ceti ในฐานะ Runner ที่เป็นไบโอไซเบอร์เนติกส์ จะเล่นเป็นทีม เล่นคนเดียว หรือสร้างพันธมิตรชั่วคราวด้วยการแชทระยะใกล้ ในขณะที่คุณเผชิญหน้ากับกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่เป็นศัตรู ยังมี Runner คู่แข่ง และสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้ ทำภารกิจให้สำเร็จ สร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ และรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดคือยานอวกาศ Marathon ที่ถูกทิ้งร้างในวงโคจร
Bungie ยังได้เผยภาพแรกของรางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่น PlayStation Plus: จี้ห้อยอาวุธสามชิ้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Helldivers 2, Death Stranding 2 และ Ghost of Yotei สมาชิก PlayStation Plus สามารถแลกรับจี้ประดับอาวุธเหล่านี้ได้โดยเข้าไปที่หน้า PlayStation Plus Exclusive Packs เมื่อ Marathon เปิดตัวในวันที่ 5 มีนาคม
สำหรับกิจกรรม Server Slam เป็นการแนะนำรูปแบบการเล่นเกม Marathon เพื่อช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจวิธีการเล่นเบื้องต้น โดยจะเปิดให้เข้าร่วมทดสอบบน PlayStation 5 และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2026 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2026
ผู้เล่นที่เข้าร่วม Server Slam จะได้รับตราสัญลักษณ์พิเศษและแบนเนอร์เพื่อเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังจะได้รับแพ็คเกจอุปกรณ์ระดับต่าง ๆ ในวันที่ Marathon เปิดตัว ซึ่งประกอบด้วยอาวุธ อุปกรณ์เสริมร่างกาย และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะช่วยเหลือคุณในการเล่นครั้งแรก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Server Slam และรางวัลได้ที่นี่
Marathon จะวางจำหน่ายในวันที่ 5 มีนาคมนี้ สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วบน PlayStation 5 และแพลตฟอร์มอื่น ๆ เพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม รวมถึงเครื่องประดับตกแต่งอาวุธ ตราสัญลักษณ์ และพื้นหลังผู้เล่น พร้อมรางวัลสำหรับ Destiny 2 ที่เชื่อมกับบัญชี Bungie.net
นอกจากนี้ยังมี Marathon Collector’s Edition ที่มาพร้อมประสบการณ์การแกะกล่องระดับพรีเมียมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกระบวนการทอเปลือกของ Sekiguchi Genetics เมื่อแกะกล่องจะพบกับรูปปั้น Thief Runner Shell ขนาด 1/6 หนอน WEAVEworm ขนาดเล็ก และอื่น ๆ อีกมากมาย
ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเกม Marathon ได้บน X, TikTok และ YouTube นอกจากนี้ และยังสามารถเข้าร่วมชุมชน Discord เพื่อติดต่อกับทีมพัฒนาและแบ่งปันความคิดเห็นได้อีกด้วย
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*