"Rev. NOiR" อาร์พีจีใหม่ในโลกฝนสีทองของผู้สร้าง Drakengard 2

โปรเจกต์เกมสวมบทบาทตัวล่าสุดของ "โนบุกิ คาโดอิ" เรื่องราวของเด็กหนุ่มและหญิงสาวผู้ต้องเดินทางปกป้องโลกจากแสงสีทองประหลาดที่ร่วงหล่นลงมาจากฟากฟ้า
Konami ออกมาประกาศเปิดตัว Rev. NOiR ผลงานเกมแนวอาร์พีจีใหม่เอี่ยมแกะกล่องสำหรับเครื่องเล่นคอนโซล PlayStation 5 ที่ได้คุณ "โนบุกิ คาโดอิ" (Nobuki Kadoi) อดีตพนักงาน Square Enix ผู้เคยมีส่วนร่วมสร้างสรรค์เกมดังอย่าง Drakengard 2, Gunslinger Stratos และ Lord of Vermillion มาดำรงตำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์
เนื้อหาเมนหลักของเกมกล่าวถึง ดินแดนแฟนตาซีที่เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ Lightfall แสงสีเหลืองทองอร่ามที่ร่วงตกลงมาจากฟ้าเหมือนหยาดฝน ซึ่งนำพาความตายมาสู่ผู้ใดก็ตามที่ริอ่านไปแตะต้องสัมผัสมัน ตัวละครเอกของผู้เล่นคือเด็กหนุ่มสันโดษที่สูญเสียความทรงจำผู้ต้องมาจับมือร่วมผจญภัยไปกับสาวน้อยปริศนา เพื่อหยุดยั้งปรากฏการณ์ดังกล่าวในภารกิจกอบกู้โลกที่อาจได้ช่วยเหลือเธอคนนั้นไปด้วยในตัว
สำหรับทีเซอร์ที่ได้รับชมกันไปนั้น เป็นแค่การโชว์ตีมบรรยากาศคร่าวๆภายในเกม Rev. NOiR ส่วนข้อมูลรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงกำหนดวันวางจำหน่ายคงต้องรอฟังการประกาศอัพเดตของค่าย โคนามิ อีกครั้งในอนาคต
