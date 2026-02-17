"Ghost of Yotei" เปิดตัวโหมดโคออป อัปเดตให้เล่นฟรี 10 มี.ค.นี้

Sucker Punch เปิดตัว "Ghost of Yotei Legends" โหมดผู้เล่นหลายคนแบบ Co-op เผยรายละเอียดคลาสและรูปแบบการเล่น พร้อมอัปเดตให้เล่นกันได้ฟรีในวันที่ 10 มีนาคมนี้
Legends จะเปิดตัวพร้อมภารกิจสามประเภท ในโหมด Survival คุณสามารถร่วมทีมกับผู้เล่นคนอื่นได้สูงสุดสามคนเพื่อกำจัดศัตรูที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ ในหนึ่งในสี่แผนที่ คุณจะต้องต่อสู้เพื่อควบคุมพื้นที่ในแต่ละแผนที่ ในขณะที่คุณควบคุมพื้นที่ได้ คุณสามารถเปิดใช้งานพร (Blessing) ซึ่งจะมอบความได้เปรียบในการต่อสู้ แต่ถ้าคุณสูญเสียการควบคุม คุณจะปลดปล่อยคำสาป (Curse) ซึ่งจะทำให้ทีมของคุณเสียเปรียบ แต่ละแผนที่จะมีคำสาปและพรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ในโหมดเนื้อเรื่อง คุณจะได้ร่วมทีมกับผู้เล่นอีกคนเพื่อทำภารกิจทั้งหมด 12 ภารกิจ หลังจากทำภารกิจเนื้อเรื่องครบ 3 ภารกิจในแต่ละชุด คุณจะปลดล็อกโหมดบุกโจมตี (Incursion) ซึ่งเป็นการโจมตีฐานที่มั่นของสมาชิกกลุ่ม Yotei Six ในขนาดใหญ่โดยใช้ผู้เล่น 4 คน การบุกโจมตีแต่ละครั้งจะจบลงด้วยการต่อสู้กับบอส ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติขนาดยักษ์ ได้แก่ แมงมุม ปีศาจโอนิ จิ้งจอกเก้าหาง หรือ งู
สำหรับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม Yotei Six จะปล่อยเรดที่จะทดสอบความสามารถของทีมอย่างถึงที่สุด โดยคุณจะได้เผชิญหน้ากับมังกรและลอร์ดไซโตะ ซึ่งจะอัปเดตในเดือนเมษายนนี้
ในเกม Ghost of Yotei Legends คุณสามารถเลือกเล่นได้ 4 คลาส ได้แก่ ซามูไร นักธนู ทหารรับจ้าง หรือชิโนบิ แม้ว่าทุกคลาสจะสามารถใช้ดาบคาตานะและอาวุธระยะไกลได้ แต่ละคลาสก็มีความเชี่ยวชาญในระบบอาวุธและการต่อสู้ที่แตกต่างกันของ Ghost of Yotei และยังสามารถได้รับชุดเกราะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อทำภารกิจต่าง ๆ สำเร็จ ซามูไรสามารถใช้ดาบโอดาจิและมีอาวุธให้เลือกใช้หลากหลายที่สุด นักธนูสามารถใช้หอกยาริและพกอาวุธระยะไกลเพิ่มเติมได้ ทหารรับจ้างสามารถใช้ดาบคาตานะคู่พร้อมความสามารถที่เน้นการใช้งานหลากหลาย และชิโนบิสามารถใช้คุซาริกามะและมีทักษะที่เน้นการลอบเร้น
นอกเหนือจากไอเทมที่คุณจะได้รับเมื่อเลเวลอัพแล้ว คุณยังสามารถได้รับอาวุธและอุปกรณ์ระดับตำนานเพิ่มเติมได้เมื่อพิชิตความท้าทายในระดับที่สูงขึ้น แน่นอนว่าโหมดถ่ายภาพก็จะกลับมาเช่นกัน เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพแอ็คชั่นกับเพื่อนร่วมทีมของคุณในขณะที่คุณกำลังไต่ระดับไปสู่ระดับสูงสุด และหากคุณต้องการผ่อนคลายระหว่างภารกิจ ล็อบบี้ Legends ใหม่ของเราจะช่วยให้คุณฝึกฝนการต่อสู้และการยิงธนู ท้าทายเพื่อนของคุณในการเล่นเกม Zeni Hajiki หรือลองดูว่าคุณจะทำคะแนนสูงสุดใน Bamboo Strike ได้หรือไม่
โหมด Legends ของ "Ghost of Yotei" จะอัปเดตให้เล่นฟรีในวันที่ 10 มีนาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.playstation.com
