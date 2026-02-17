เกมต่อสู้ MARVEL Tokon เผยทีม X-Men วางจำหน่าย 6 ส.ค.นี้

Arc System Works เปิดตัวทีม Unbreakable X-Men เผย 4 ตัวละครใหม่ที่จะเข้าร่วม MARVEL Tōkon: Fighting Souls พร้อมวางจำหน่ายบน PlayStation 5 และ PC วันที่ 6 สิงหาคมนี้
เพื่อตอบโต้สถานการณ์ เหล่าเอ็กซ์เมนจึงรวมตัวกันอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากศึกครั้งล่าสุด สมาชิกหลักหลายคนของเอ็กซ์เมนจึงต้องถอนตัวจากแนวหน้า ด้วยกำลังรบที่เหลือน้อยลง สตอร์ม ภายใต้การนำของชาร์ลส์ ซาเวียร์ จึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำและก่อตั้งทีมใหม่ "Unbreakable X-Men" เพื่อเผชิญหน้ากับอันตรายที่กำลังจะมาถึง
สตอร์ม หัวหน้าทีมมนุษย์กลายพันธุ์ที่สามารถควบคุมพลังแห่งธรรมชาติได้อย่างอิสระ เช่น ลมและสายฟ้า
แมจิก เด็กสาวกลายพันธุ์ผู้มีความสามารถสูงทั้งในด้านเวทมนตร์และดาบที่เธอสร้างขึ้นเองซึ่งรู้จักกันในชื่อ Soulsword
วูล์ฟเวอรีน แม้จะผ่านศึกมามากมายแต่ก็ไม่ยอมแพ้ เขาร่วมต่อสู้เคียงข้างเหล่าเอ็กซ์เมนรุ่นเยาว์ด้วยกรงเล็บอะดาแมนเทียม
แดนเจอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของห้องฝึกซ้อม Danger Room ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้โดยเหล่า X-Men ได้รับความเป็นอิสระและแปลงร่างเป็นรูปร่างที่จับต้องได้
เผยรายละเอียดโหมด Episode
Arc System Works ได้ร่วมมือกับ Marvel Games ในการปรับแต่งเนื้อเรื่อง โลก และตัวละครให้เหมาะสมกับเกมนี้โดยเฉพาะ โหมด Episode จะผสมผสานการ์ตูนอเมริกันและมังงะญี่ปุ่นเข้าด้วยกันในรูปแบบการเล่าเรื่องใหม่ที่ปรับให้เข้ากับรูปแบบวิดีโอเกมสมัยใหม่ โดยร่วมมือกับนักเขียนชื่อดังจากหนังสือการ์ตูน Marvel ดั้งเดิม เพื่อช่วยสร้างโลกและเขียนบท
เรื่องราวจะนำเสนอในรูปแบบการ์ตูนเคลื่อนไหว โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่มังงะที่วาดโดยศิลปินชื่อดัง เกมนี้จะมีเสียงพากย์เต็มรูปแบบใน 10 ภาษา (อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน โปรตุเกสบราซิล สเปนละตินอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี จีนกลาง) ดนตรีและเสียงประกอบของเกมจะรองรับเสียงรอบทิศทางด้วยเทคโนโลยี Tempest 3D AudioTech ของ PS5 นอกจากภาพและเสียงแล้ว โหมดนี้ยังใช้คุณสมบัติของคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DualSense ของ PlayStation 5 เพื่อมอบประสบการณ์การเล่าเรื่องแบบสัมผัส เพื่อให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ใหม่ในการสัมผัสเรื่องราวของมาร์เวล ซึ่งแตกต่างจากหนังสือการ์ตูนหรือภาพยนตร์ และเป็นไปได้เฉพาะผ่านทางเกมเท่านั้น
ผู้เล่นที่สั่งซื้อเกมล่วงหน้าจะได้รับไอเทมพิเศษเฉพาะในล็อบบี้ ช่วยให้ผู้เล่นปรับแต่งตัวละครได้ตั้งแต่วันแรก ได้แก่
• Infinity Gauntlet (Lobby Equipment)
• Baby Groot (Lobby Pet)
• Cosmic Surfboard (Lobby Ride)
MARVEL Tōkon: Fighting Souls จะวางจำหน่ายในหลายเวอร์ชัน ได้แก่ Standard Edition, Digital Deluxe Edition และ Ultimate Edition ซึ่งแต่ละเวอร์ชันมีรายละเอียด ดังนี้
Standard Edition ได้รับเกมเต็มพร้อมโบนัสสั่งซื้อเกมล่วงหน้า ราคา 1,990 บาท
Digital Deluxe Edition ประกอบด้วยเกมเต็ม โบนัสสั่งซื้อล่วงหน้า ตัวละคร 4 ตัว และด่านใหม่ 1 ด่านที่จะเปิดให้เล่นหลังเกมวางจำหน่าย รวมถึง Howard the Duck (ตัวละครในล็อบบี้) และ Cosmo (สัตว์เลี้ยงในล็อบบี้) ราคา 2,849 บาท
Ultimate Edition ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดจากเวอร์ชั่น Digital Deluxe Edition พร้อมไอเทมตกแต่งเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงชุดคอสตูมสำหรับ Storm, Captain America, Doctor Doom, Iron Man และ Spider-Man โดยชุดคอสตูมของ Spider-Man ได้รับแรงบันดาลใจจาก Advanced Suit 2.0 จากเกม Marvel’s Spider-Man 2 สามารถใช้งานจนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2027 นอกจากนี้ เวอร์ชั่น Ultimate Edition ยังรวมถึงการปลดล็อกสี Animated Chromatic สำหรับตัวละครทั้ง 20 ตัวที่เปิดตัวพร้อมกัน ราคา 3,390 บาท
MARVEL Tōkon: Fighting Souls launches จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม PlayStation 5 และ PC สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.playstation.com
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*