".hack//Z.E.R.O." ภาคใหม่ในซีรีส์ที่ไร้โซ่ตรวนจาก บันไดนัมโค

การหวนคืนของแฟรนไชส์แอ็คชั่นอาร์พีจีผจญภัยแฟนตาซี 'เกมซ้อนเกม' ซึ่งทางทีมพัฒนา CyberConnect2 มีอิสระอย่างเต็มที่ ทั้งวางแผน ผลิต และเลือกช่วงเวลาจัดจำหน่ายด้วยตัวเอง
CyberConnect2 ออกมาประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ .hack//Z.E.R.O. โปรเจกต์เกมภาคใหม่ล่าสุดในซีรีส์ด็อทแฮคที่สร้างมาเพื่อเครื่องเล่นคอนโซล โดยค่ายเจ้าของลิขสิทธิ์ไอพีอย่าง Bandai Namco Entertainment ได้อนุญาตให้ทางสตูดิโอ CyberConnect2 มีอำนาจเต็มในการรับผิดชอบควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของโปรเจกต์ เริ่มตั้งแต่การวางแผน พัฒนาสร้างสรรค์ ไปจนถึงการจัดจำหน่าย
"ฮิโรชิ มัตสึยามะ" ประธานใหญ่ CyberConnect2 กล่าวเปิดเผยว่า สาเหตุที่ตั้งชื่อไตเติ้ลเกม .hack//Z.E.R.O. นั้น ก็เพื่อสื่อถึงการรีสตาร์ทเริ่มต้นแฟรนไชส์ด็อทแฮคขึ้นมาใหม่จากศูนย์ โดยมันจะนำเสนอประสบการณ์เกมโนเวลอาร์พีจีที่ผสานรวมระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกภายในเกม ด้วยระบบฟีเจอร์อะไรต่างๆที่ถูกปรับให้ดูทันสมัยขึ้น พร้อมกับสอดแทรกจิตวิญญาณของทีมงาน CyberConnect2 เข้าไปแบบเต็มร้อยที่น่าจะถูกใจทั้งกลุ่มแฟนคลับเก่าๆและเหล่าผู้เล่นหน้าใหม่
พล็อตเนื้อหาหลักจะยังคงโฟกัสเกี่ยวพันกับโลกเสมือนภายในเกม MMORPG ที่มีชื่อว่า The World เหมือนเดิม เพียงแต่ครั้งนี้จะเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นดราม่าในโลกความเป็นจริงเข้ามามากขึ้น ซึ่งเกมภาคก่อนๆในอดีตนั้นพวกมันเคยถูกจำกัดให้อยู่ในรูปแบบอีเมล์และเว็บบราวเซอร์เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านงบต้นทุนของค่ายผู้จัดจำหน่าย ฉะนั้นคราวนี้เมื่อไม่มี บันไดนัมโค มาคอยควบคุมแล้ว พวกเขาจึงมีอิสระสามารถใส่ไอเดียลงไปในเกมได้อย่างเต็มที่
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
