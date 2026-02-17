ผู้สร้าง Metaphor ชื่นชม Expedition 33 เกมต่างชาติที่เข้าถึง JRPG ได้อย่างลึกซึ้ง

SEGA จัดโปรโมชัน Steam Year of the Horse sale ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เผยแพคบันเดิล Metaphor: ReFantazio จับคู่ Clair Obscur: Expedition 33 พร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้พัฒนาทั้งสองเกม
Steam Year of the Horse sale มอบส่วนลดมากมาย เช่น Metaphor: ReFantazio ลด 50%, Persona 5 Royal ลด 70%, Persona 3 Reload ลด 60%, Shin Megami Tensei V: Vengeance ลด 65%, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army ลด 30% และเกมยอดนิยมอีกมากมายในราคาพิเศษสุดคุ้ม
นอกจากนี้ ยังได้เริ่มจำหน่ายแพ็กบันเดิลคอลแล็บบน Steam ที่สามารถซื้อ Clair Obscur: Expedition 33 เกม JRPG จากฝรั่งเศสที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท Kepler Interactive และ Metaphor: ReFantazio ของ ATLUS ได้ในราคาลด 10% โดย Clair Obscur: Expedition 33 เป็นเกมที่ผู้พัฒนาเผยว่าได้รับอิทธิพลจาก Persona 5 ส่วน Metaphor: ReFantazio เป็นผลงานชิ้นใหม่จากทีมผู้สร้าง Persona 3-5 และในโอกาสพิเศษนี้ SEGA ได้เผยแพร่คอมเมนต์พิเศษจากผู้กำกับของทั้งสองเกม
คัตซึระ ฮาชิโนะ ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ Metaphor: ReFantazio กล่าวว่า "ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสวางจำหน่ายบันเดิลร่วมกับ Expedition 33 ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับเสียงชื่นชมสูงจากทั่วโลกในครั้งนี้ครับ Expedition 33 เป็นเกมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจลึกซึ้ง และความจริงใจต่อแนว JRPG ตัวเกมถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตในทุก ๆ รายละเอียด ในฐานะคนทำ RPG เหมือนกัน ผมเองก็ได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากผลงานนี้เช่นกันครับ
ผมรู้สึกยินดีจริง ๆ ที่ได้เห็นว่าไม่ใช่แค่สตูดิโอในญี่ปุ่นอย่างพวกเราเท่านั้น แต่ยังมี JRPG เกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายที่ทั่วโลก ด้วยมุมมองและแนวทางที่หลากหลาย แม้ทั้งสองผลงานจะมีโลกทัศน์และทิศทางที่แตกต่างกัน แต่ในแง่ของความมุ่งมั่นที่มีต่อเกมแนว RPG รวมถึงวิธีการนำเสนอ อาจมีบางส่วนที่ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงจุดร่วมบางอย่างได้ก็ครับ ผมหวังว่าบันเดิลนี้จะเป็นโอกาสให้ทุกคนได้ลองเล่นทั้งสองเกมนี้ จะเริ่มจากเกมไหนก่อนก็ได้ หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับหลากหลายของเกมแนว RPG กันนะครับ"
Guillaume Broche ไดเรกเตอร์ Clair Obscur: Expedition 33 กล่าวว่า "Metaphor: ReFantazio เป็นผลงานที่มอบแรงบันดาลใจอย่างมหาศาลให้กับพวกเราครับ ในโลกใบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตงดงาม ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงามไม่แพ้กัน แม้ตัวเกมจะมีประเด็นที่หนักแน่นจริงจัง แต่ผมรู้สึกเชื่อมโยงอย่างมากครับกับแนวคิดที่ว่า จินตนาการคือสิ่งสำคัญในทุกช่วงของชีวิต
ตัวละครทุกตัวล้วนมีเสน่ห์ ระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสก็มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลย ระบบอาร์คีไทป์ที่ตีความระบบอาชีพแบบดั้งเดิมใหม่ก็ยอดเยี่ยมมาก เปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย ที่สำคัญเกมยังมีวายร้ายที่น่าตรึงตาตรึงใจที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในเกม RPG อีกด้วยครับ ตั้งแต่ Shin Megami Tensei III: Nocturne ผมก็เป็นแฟนผลงานของ ATLUS มาโดยตลอด ดังนั้น การได้ร่วมคอลแล็บกับ ATLUS ในรูปแบบนี้จึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับผมเลยครับ"
Steam Year of the Horse sale เริ่มแล้วจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/metaphor/en/
