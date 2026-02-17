xs
xsm
sm
md
lg

ผู้สร้าง Metaphor ชื่นชม Expedition 33 เกมต่างชาติที่เข้าถึง JRPG ได้อย่างลึกซึ้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



SEGA จัดโปรโมชัน Steam Year of the Horse sale ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เผยแพคบันเดิล Metaphor: ReFantazio จับคู่ Clair Obscur: Expedition 33 พร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษจากผู้พัฒนาทั้งสองเกม

Steam Year of the Horse sale มอบส่วนลดมากมาย เช่น Metaphor: ReFantazio ลด 50%, Persona 5 Royal ลด 70%, Persona 3 Reload ลด 60%, Shin Megami Tensei V: Vengeance ลด 65%, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army ลด 30% และเกมยอดนิยมอีกมากมายในราคาพิเศษสุดคุ้ม


นอกจากนี้ ยังได้เริ่มจำหน่ายแพ็กบันเดิลคอลแล็บบน Steam ที่สามารถซื้อ Clair Obscur: Expedition 33 เกม JRPG จากฝรั่งเศสที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท Kepler Interactive และ Metaphor: ReFantazio ของ ATLUS ได้ในราคาลด 10% โดย Clair Obscur: Expedition 33 เป็นเกมที่ผู้พัฒนาเผยว่าได้รับอิทธิพลจาก Persona 5 ส่วน Metaphor: ReFantazio เป็นผลงานชิ้นใหม่จากทีมผู้สร้าง Persona 3-5 และในโอกาสพิเศษนี้ SEGA ได้เผยแพร่คอมเมนต์พิเศษจากผู้กำกับของทั้งสองเกม


คัตซึระ ฮาชิโนะ ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ Metaphor: ReFantazio กล่าวว่า "ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสวางจำหน่ายบันเดิลร่วมกับ Expedition 33 ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับเสียงชื่นชมสูงจากทั่วโลกในครั้งนี้ครับ Expedition 33 เป็นเกมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจลึกซึ้ง และความจริงใจต่อแนว JRPG ตัวเกมถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตในทุก ๆ รายละเอียด ในฐานะคนทำ RPG เหมือนกัน ผมเองก็ได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากจากผลงานนี้เช่นกันครับ

ผมรู้สึกยินดีจริง ๆ ที่ได้เห็นว่าไม่ใช่แค่สตูดิโอในญี่ปุ่นอย่างพวกเราเท่านั้น แต่ยังมี JRPG เกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายที่ทั่วโลก ด้วยมุมมองและแนวทางที่หลากหลาย แม้ทั้งสองผลงานจะมีโลกทัศน์และทิศทางที่แตกต่างกัน แต่ในแง่ของความมุ่งมั่นที่มีต่อเกมแนว RPG รวมถึงวิธีการนำเสนอ อาจมีบางส่วนที่ทำให้ทุกคนรู้สึกถึงจุดร่วมบางอย่างได้ก็ครับ ผมหวังว่าบันเดิลนี้จะเป็นโอกาสให้ทุกคนได้ลองเล่นทั้งสองเกมนี้ จะเริ่มจากเกมไหนก่อนก็ได้ หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับหลากหลายของเกมแนว RPG กันนะครับ"


Guillaume Broche ไดเรกเตอร์ Clair Obscur: Expedition 33 กล่าวว่า "Metaphor: ReFantazio เป็นผลงานที่มอบแรงบันดาลใจอย่างมหาศาลให้กับพวกเราครับ ในโลกใบใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตงดงาม ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่งดงามไม่แพ้กัน แม้ตัวเกมจะมีประเด็นที่หนักแน่นจริงจัง แต่ผมรู้สึกเชื่อมโยงอย่างมากครับกับแนวคิดที่ว่า จินตนาการคือสิ่งสำคัญในทุกช่วงของชีวิต

ตัวละครทุกตัวล้วนมีเสน่ห์ ระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสก็มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลย ระบบอาร์คีไทป์ที่ตีความระบบอาชีพแบบดั้งเดิมใหม่ก็ยอดเยี่ยมมาก เปิดโอกาสให้เกิดรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย ที่สำคัญเกมยังมีวายร้ายที่น่าตรึงตาตรึงใจที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในเกม RPG อีกด้วยครับ ตั้งแต่ Shin Megami Tensei III: Nocturne ผมก็เป็นแฟนผลงานของ ATLUS มาโดยตลอด ดังนั้น การได้ร่วมคอลแล็บกับ ATLUS ในรูปแบบนี้จึงเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับผมเลยครับ"

Steam Year of the Horse sale เริ่มแล้วจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/metaphor/en/

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

ผู้สร้าง Metaphor ชื่นชม Expedition 33 เกมต่างชาติที่เข้าถึง JRPG ได้อย่างลึกซึ้ง
ผู้สร้าง Metaphor ชื่นชม Expedition 33 เกมต่างชาติที่เข้าถึง JRPG ได้อย่างลึกซึ้ง
ผู้สร้าง Metaphor ชื่นชม Expedition 33 เกมต่างชาติที่เข้าถึง JRPG ได้อย่างลึกซึ้ง
ผู้สร้าง Metaphor ชื่นชม Expedition 33 เกมต่างชาติที่เข้าถึง JRPG ได้อย่างลึกซึ้ง