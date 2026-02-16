"Genshin Impact" เวอร์ชันจันทราที่ 5 หวนคืนสู่ Mondstadt อัปเดต 25 ก.พ.นี้

HoYoverse เปิดตัว Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 5 "'บทเพลงของดวงจันทร์สุญตา: แปรทำนอง' - แขกที่หวนคืนผู้มากับสายลม" นำนักเดินทางกลับสู่ Mondstadt จุดเริ่มต้นของการผจญภัย พร้อมกิจกรรมใหม่และการกลับมาของเหล่าตัวละครที่คุ้นเคย เตรียมอัปเดต 25 กุมภาพันธ์นี้
Varka แกรนด์มาสเตอร์แห่งกองอัศวินแห่ง Favonius และอัศวินแห่ง Boreas ที่ผู้เล่นคุ้นเคยกันดี ในที่สุดก็ได้เปิดตัวในฐานะตัวละคร 5 ดาวธาตุลมผู้ใช้ดาบใหญ่ที่สามารถเล่นได้ โดยในช่วงแรกเขาเป็นที่รู้จักผ่านคำบอกเล่าใน Mondstadt ในฐานะบุคคลที่รักอิสระและใช้ชีวิตสบาย ๆ ก่อนจะเผยให้เห็นตัวตนที่เป็นมิตร เอื้อเฟื้อ และเป็นสหายที่พึ่งพาได้ผ่านเรื่องราวใน Nod-Krai โดยผู้เล่นสามารถออกสำรวจปูมหลังของเขาเพิ่มเติมได้ในเควสต์ระดับตำนาน ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่ Great Wolf King of the North ตกอยู่ในอันตราย และ Varka ต้องเป็นผู้นำในการต่อสู้กับภัยพิบัติการล่าอันบ้าคลั่งครั้งใหม่ที่เกิดขึ้น
ในด้านการต่อสู้ สไตล์การต่อสู้แบบถืออาวุธคู่ของ Varka จะช่วยเพิ่มความหลากหลายในการเล่น โดยเขาสามารถสร้างความเสียหายธาตุได้สองประเภทพร้อมกัน สกิลธาตุของเขาจะช่วยเสริมพลังให้กับการโจมตีปกติ พร้อมกับเปลี่ยนความเสียหายดาบใหญ่ในมือขวาให้เป็นธาตุไฟ, น้ำ, ไฟฟ้า หรือน้ำแข็งตามประเภทธาตุของเพื่อนร่วมทีม ในขณะที่ดาบใหญ่ในมือซ้ายจะสร้างความเสียหายลม นอกจากนี้ การใช้การโจมตีปกติที่เสริมพลัง จะช่วยให้เขาสามารถใช้สกิลธาตุพิเศษได้ถี่ขึ้น หรือทำการชาร์จโจมตีรูปแบบพิเศษที่ไม่ใช้พลังกาย ซึ่งจะช่วยมอบทางเลือกในการต่อสู้ที่ยืดหยุ่นควบคู่ไปกับศักยภาพในการโจมตีที่รุนแรง อีกทั้ง เอฟเฟกต์มนตราของ Varka ยังช่วยให้เขาสามารถใช้สกิลธาตุพิเศษ และการชาร์จโจมตีได้ถี่ขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับความเสียหายให้สูงขึ้นไปอีกขั้น
นอกจากนี้ หลังจากที่ Varka เอาชนะเศษเสี้ยววิญญาณหมาป่าได้ในการต่อสู้ ผู้เล่นจะได้รับรูปลักษณ์อาวุธใหม่ล่าสุดสำหรับอาวุธทั้งสองชิ้นของ Varka ไปแบบฟรี ๆ
การเปิดตัวครั้งแรกของ Varka และการรีรันของ Flins จะเป็นเนื้อหาหลักของกิจกรรมอธิษฐานในช่วงครึ่งแรก ตามด้วยการกลับมาของ Skirk และ Escoffier ในช่วงครึ่งหลัง นอกจากนี้ ในการอัปเดตครั้งนี้ การอธิษฐานรวมปรารถนาของตัวละคร Mondstadt ก็จะกลับมาพร้อมกันด้วย
การอัปเดตครั้งนี้จะมาพร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษ ที่จะพาทุกคนหวนคืนสู่ความทรงจำอันแสนล้ำค่า ณ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง พร้อมพบกับเหล่าเพื่อนพ้องที่คุ้นหน้าคุ้นตาใน Mondstadt อีกครั้ง โดยผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความรู้สึกราวกับเดจาวู ผ่านภาพความทรงจำที่ตราตรึงใจ ในขณะที่ย้อนรำลึกถึงช่วงเวลาแรกเริ่มที่ได้ย่างก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Teyvat นอกจากนี้ ทางกองอัศวินแห่ง Favonius ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมสันทนาการที่น่าสนใจไว้มากมาย โดยในกิจกรรม "ตามรอยความทรงจำอันผิดเพี้ยนฉาก" การผจญภัยในอดีตที่ทุกคนคุ้นเคยจะถูกนำมาเล่าใหม่ พร้อมจุดที่เปลี่ยนไปอย่างแนบเนียน ให้ผู้เล่นได้ออกสำรวจพื้นที่ และค้นหาจุดที่แตกต่างด้วยกล่องถ่ายรูปแกะรอย และในอีกกิจกรรมหนึ่ง ผู้เล่นจะได้กลับไปกระชับมิตรกับเหล่าสหายเก่า พร้อมโชว์ฝีมือการผสมเครื่องดื่มในรสชาติที่พวกเขาโปรดปรานอีกด้วย สำหรับผู้ที่มองหาความท้าทายที่เร้าใจยิ่งขึ้น ยังมีการท้าทายโบยบินและการท้าทายการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใคร ในการท้าทายการต่อสู้ ผู้เล่นสามารถอัญเชิญเงาอัศวินลึกลับออกมาเพื่อทำลายจุดอ่อนของศัตรู และเมื่อท้าทายสำเร็จ ผู้เล่นจะได้รับรูปลักษณ์อาวุธทรงลูกแก้วคริสตัลในชื่อ "ของขวัญมายา - ดารานิมิต" ซึ่งสามารถใช้งานกับตัวละครที่ใช้สื่อเวทได้ทุกตัว
เตรียมพบกับมินิเกมใหม่ ๆ มากมายที่จะถูกเพิ่มเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการท้าทายด้วยกล้องสุดพิเศษ ที่จะให้คุณได้บันทึกภาพความทรงจำอันน่าประทับใจจากการผจญภัยที่ผ่านมาใน Natlan, Fontaine และ Sumeru ไปจนถึงเกมเพลย์ป้องกันแนวกลยุทธ์ ที่ต้องคอยต้านฝูงศัตรูที่ถาโถมเข้ามาเป็นระลอก นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ใน "เรื่องราวการเดินทาง" อีกด้วย ในส่วนของแดนอัศจรรย์พันดารา จะมีการเปิดตัวฟังก์ชันเสียงใหม่ล่าสุด พร้อมโหมดการเล่นที่ออกแบบมาเพื่อรองรับฟังก์ชันนี้โดยเฉพาะ และยังสามารถรับเซ็ตสกินใหม่ "ทูตนกฮูกนำสาส์น" ของหุ่นแดนอัศจรรย์ได้แบบฟรี ๆ เพียงแค่เข้าร่วมกิจกรรมภายในเกม
Genshin Impact เวอร์ชันจันทราที่ 5 เตรียมอัปเดตในวันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox, PC และอุปกรณ์พกพา ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการ genshin.hoyoverse.com หรือ @GenshinImpact ผ่านทาง X, Instagram และ Facebook
