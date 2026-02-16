Review: Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties ชะตาคู่ นักสู้สักลาย

แนว แอ็คชั่นผจญภัย
แพลตฟอร์ม PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2, PC
เรตเกม ESRB: M เหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ 17 ปีขึ้นไป
การถือกำเนิดใหม่อีกครั้งของตำนานเกมท้าตีท้าต่อยสมัยยุค เพลย์สเตชัน 3 ที่กลับมาคราวนี้ไม่ได้มีดีแค่ภาพสวย
สำหรับ Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties นั้นก็ตามชื่อเลย มันเป็นเวอร์ชันรีเมคทำใหม่ของเกม Yakuza 3 โดยคอนเทนต์ภายในจะประกอบไปด้วยเนื้อหา 2 ส่วนด้วยกัน อันดับแรกคือเนื้อเรื่องหลักของเกม Yakuza Kiwami 3 ที่ดำเนินเรื่องตามเกมภาคสามต้นฉบับเลย เมื่อตัวละครเอกหนุ่มเลือดนักสู้อย่าง "คาซึมะ คิริว" ที่ปัจจุบันหลีกหนีไปใช้ชีวิตอย่างแสนสุขอยู่ร่วมกับเหล่าเด็กกำพร้าในโอกินาว่า ต้องหวนกลับคืนสู่โหมดดิบเถื่อนเยือนถิ่นเก่าย่านคารามุโจอีกครั้งเพื่อคลี่คลายสะสางปัญหาที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเด็กๆ
ส่วนคอนเทนต์อีกอันจะเป็นเนื้อเรื่องเสริม Dark Ties ของ "โยชิทากะ มิเนะ" ตัวละครวายร้ายขวัญใจมหาชน โดยเล่าตั้งแต่ตอนที่เจ้าตัวเริ่มเข้าวงการใหม่ๆจากเจ้าของบริษัทสตาร์ทอัพทุนหนาที่ถูกเพื่อนร่วมงานหักหลังสู่สมาชิกแก๊งค์ยากูซ่าที่สอนเรื่องมิตรภาพพี่น้องพร้อมตายแทนกันได้ให้กับเขา ค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปทีละขั้นจนกระทั่งได้เป็นใหญ่นำกลุ่มฮาคุโฮในที่สุด ถือเป็นการเกริ่นประวัติปูมหลังของ มิเนะ เพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจมุมมองอีกด้านที่จะเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์สำคัญๆในเกมภาคหลักนั่นเอง ซึ่งเอาจริงๆเราว่าเรื่องราวของมิเนะมันดูดาร์คสะท้อนความเป็นยากูซ่าได้มากกว่าตัวเอกหลักอย่างคิริวที่โลกสวยชอบช่วยเหลือเด็กกับสตรีซะอีกนะ โดยเนื้อหาเสริมดังกล่าวสามารถเข้าเล่นได้ทันทีตั้งแต่แรกเริ่มเปิดเกมขึ้นมาเลย อยากจะเล่นเนื้อเรื่องของใครก่อนหลังก็เชิญเลือกได้ตามสะดวก
เกมเพลย์ยังคงเป็นแนวแอ็คชั่นมุมมองบุคคลที่สามเดินหน้าหาเรื่องท้าต่อยท้าตีกับพวกแก๊งอันธพาลข้างถนนเหมือนเช่นเคย ผู้เล่นสามารถต่อท่วงท่าคอมโบและหยิบจับวัตถุสิ่งของภายในฉากขึ้นมาใช้เป็นอาวุธได้ ในขณะเดียวกันระหว่างต่อสู้ต้องคอยสังเกตบริหารเกจ Heat ให้ดีๆเพื่อหาโอกาสใช้ท่า Heat Actions อันทรงพลังรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้บริเวณมุมซ้ายด้านบนยังมีเกจ Dragon Boost ที่หากสะสมจนเต็ม เราสามารถกดปุ่ม R2 เพื่อบูสต์เพิ่มพลังโจมตีได้ชั่วคราวก่อนปิดฉากด้วยท่าใหญ่ Dragon Finisher เป็นอันจบพิธี ใครเป็นแฟนคลับซีรีย์ยากูซ่ามานานแล้วคงไม่ต้องเรียนรู้อะไรมาก แต่สำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่อยากเป็นไวตัวเกมก็มีระบบควบคุมแบบ Assisted มาคอยช่วยเหลือออกท่วงท่าคอมโบรวมถึงใช้งานเกจพิเศษให้อัตโนมัติ โดยที่คุณเพียงแค่กดปุ่มสี่เหลี่ยมรัวหมัดอย่างเดียวเท่านั้น
นอกเหนือจากสไตล์การต่อสู้ด้วยหมัดเปล่าตามวิถียากูซ่าดั้งเดิมแล้ว ในเกมเวอร์ชั่นรีเมคนี้ทางทีมผู้พัฒนายังได้เพิ่มเติมสไตล์การต่อสู้ใหม่ที่เรียกว่า "ริวกิว" (Ryukyu) มาให้ตัวเอกคิริวของเราได้ลองใช้ ซึ่งมันเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เน้นใช้อาวุธเป็นหลัก มีโล่ไว้ป้องกันแล้วโจมตีสวนกลับไปด้วยอาวุธนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นสามง่าม กระบองสองท่อน ทอนฟา ไม้พาย เคียวเกี่ยวข้าว หรือแม้กระทั่งลูกตุ้มเหล็กที่ไม่รู้เฮียคิริวแกซุกซ่อนเก็บไว้ตรงไหน อยู่ๆก็เสกควักมันขึ้นมาได้ดั่งใจคล้ายพระเอกการ์ตูนยุคคลาสสิคเรื่อง BOY Hareluya ถึงอาจจะฟังดูกาวๆหลุดโลกไปสักหน่อย แต่ก็ต้องยอมรับว่าสไตล์การต่อสู้เพลิงมังกรสีฟ้านี้มันช่างเหมาะกับการรับมือม็อบศัตรูที่บุกมากันเป็นหมู่คณะโดยแท้
เหมือนเช่นเคย ค่าพลังตัวละครรวมถึงสกิลทักษะท่วงท่าต่างๆผู้เล่นสามารถเลือกปลดล็อคและอัพเกรดได้โดยใช้สกุลเงินเยนที่ตนเก็บสะสมมาจากการไล่อัดศัตรู อย่างไรก็ตาม พวกสกิลทักษะชั้นสูงแถวล่างๆของคิริวคุณอาจต้องใช้แต้ม Training Points ในการแลกมันมา ซึ่งแต้มนี้สามารถหาได้ทั่วไปจากกิจกรรมเสริมท้าทายภายในเกม แต่วิธีฟาร์มที่ไวสุดคงต้องยกให้กิจกรรมฝึกฝนวิชาต่อสู้เพื่อเลื่อนขั้นในโดโจ ขณะเดียวกันทางฟากฝั่งของตัวละครมิเนะนั้น เราไม่ต้องเหนื่อยตามหาแต้มใดๆ เพียงแค่ใช้เงินเยนนี่แหละฟาดก็สามารถปลดทุกสกิลมาใช้งานได้แล้ว สมกับเป็นอดีตนักธุรกิจเก่าจริงๆ
ด้านคุณภาพกราฟิกจัดว่าอยู่ในระดับพอๆกันกับภาค Infinite Wealth เนื่องจากใช้ดราก้อนเอนจิ้นรุ่นเดียวกันเลย ถึงแม้ว่าขนาดของแผนที่ย่านคารามุโจและเมืองดาวน์ทาวน์ริวกิวนั้นจะดูเล็กแออัดกว่าแม็พฮาวายอยู่บ้างก็ตามที แต่มันก็ทดแทนด้วยความลื่นไหลของอัตราเฟรมเรตที่นิ่งคงที่ ไม่ว่าคุณจะระเบิดพลังซัดศัตรูท่ามกลางฝูงชนที่กำลังเดินพลุกพล่านหรือลากคอพากันไปตะลุมบอนในร้านสะดวกซื้อพังกระจกแตกทำสินค้าข้าวของเสียหายยับเยินแค่ไหนเฟรมเรตก็ไม่มีตกเลย โดยจากการลองเล่นบนเครื่องคอนโซล เพลย์สเตชัน 5 มันจะไม่มีโหมดภาพกราฟิกใดๆมาให้คุณเลือกปรับเปลี่ยน เพราะสิ่งที่ทีมงานคัดสรรปรับแต่งมาให้นั้น มันดีสุด ลื่นสุดๆแล้ว
ส่วนเรื่องกิจกรรมยังคงอัดแน่นมีให้เล่นเยอะจนลืมเนื้อเรื่องหลักเหมือนเช่นเคย โดยเฉพาะฝั่งคิริวที่ขนยกขบวนมาเพียบ ทั้งล่าค่าหัวเอาเงิน เข้าร่วมแก๊งค์นักบิดเกณฑ์พลยกพวกไปตีกันแบบภาคโจรสลัด แลกไลน์เบอร์ติดต่อกับชาวเมืองแบบภาคฮาวาย ต่อสู้ในสังเวียนท้าประลอง ทำกับข้าวเลี้ยงดูเด็กๆ ไปจนถึงสารพัดมินิเกมเล่นฆ่าเวลามากมายหลายสิบอย่าง โดยบางกิจกรรมหากเราเคลียร์สำเร็จอาจได้รับของรางวัลเป็นเครื่องประดับตกแต่งโทรศัพท์มือถือที่จะมอบบัฟพิเศษให้กับตัวละคร
"กล่าวโดยสรุป Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties มันคือผลงานรีเมคที่คุ้มค่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใครที่ยังไม่เคยแตะเกมต้นฉบับมาก่อน ด้วยภาพที่แลดูสวยขึ้นและสิ่งใหม่ๆที่ทีมงานขยันใส่ลงมา ทว่ากลุ่มคนที่เคยผ่านภาคสามมาแล้วและไม่อยากมัวเสียเวลากับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอีก พุ่งเป้าสนใจเพียงแค่ตัวเนื้อหาเสริม Dark Ties เพียวๆ เราว่าคุณควรรอให้ราคาลดลงมากว่านี้สักหน่อยจะดีกว่า"
|เกมเพลย์
|7
|กราฟิก
|7
|เสียง
|7
|เนื้อเรื่อง
|8
|ความคุ้มค่า
|7
|ภาพรวม
|7.2
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท SEGA
