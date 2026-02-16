Heartopia เปิดตัวคอลแลปส์ My Little Pony ปลุกพลังสุดคิ้วท์ เริ่มแล้ววันนี้!

Heartopia จับมือ My Little Pony จัดกิจกรรมคอลแลปส์สุดพิเศษ ปลดล็อกไอเทมหายาก ชวนผู้เล่นร่วมผจญภัยภายใต้ธีม “มิตรภาพคือเวทมนตร์” ฟื้นคืนชีพต้นไม้แห่งความปรองดอง พร้อมสะสมเหรียญที่ระลึก และของรางวัลหายากที่แฟน ๆ ห้ามพลาด เริ่มแล้ววันนี้
ไฮไลต์กิจกรรม Heartopia × My Little Pony
• คืนชีพต้นไม้แห่งความปรองดอง
ยกต้นไม้แห่งความปรองดอง ตั้งกลางเกาะวาฬ ให้เหล่านักพัฒนามาร่วมสัมผัสมิตรภาพกับเหล่า Little Pony ที่รอความช่วยเหลือฟื้นฟูต้นไม้ลึกลับนี้ ให้ได้สู่กลับบ้านเกิด เมื่อคืนชีพต้นไม้แห่งความปรองดอง ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส สั่นพ้อง หรือ รดน้ำ รับฟรีรางวัลบัตรงานแสดงจำกัดเวลา X30 คริสตัลแสงจันทร์ X600 อัญมณีพลังงานสามัคคี และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
• เชื่อมต่อกับโลก My Little Pony
เชื่อมต่อกับโลก My Little Pony โดยล็อกอินทุกวันเพื่อเปิดจิ๊กซอว์ คลิกที่ชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ไหนก็ได้ที่หน้าจอ เพื่อเปิดจิ๊กซอว์และรับรางวัล เมื่อเปิดครบ 7 ชิ้นรับฟรีรางวัลบัตรงานแสดงจำกัดเวลาX12 และชุดมาสคอต
• งานแสดงลูกโอ๊กทองคำ ของดีหายาก Rainbow Power
นักพัฒนาใช้บัตรแสดงเพื่อสุ่มนิทรรศการหลักของดีหายาก ไม่ว่าจะเป็น "Rainbow Power ทไวไลท์ สปาร์คเคิล", "Rainbow Power แอปเปิลแจ็ค", "Rainbow Power พิงกี้พาย" เป็นตั้น เมื่อสุ่มมีโอกาสได้รับชุดแฟชั่น Rainbow Power และพาหนะลิมิเต็ด แบบไม่มีซ้ำ
• สะสมพาหนะพลังรุ้ง
สะสมพาหนะพลังรุ้ง เพื่อรับรางวัลบัตรงานแสดง; สะสมพาหนะพลังรุ้ง ครบทั้ง 6 รุ่น เพื่อรับรถรุ่นพิเศษเพิ่มอีก 1 คัน!
การคอลแลปส์ครั้งนี้ไม่เพียงเติมความสดใสให้โลกของ Heartopia แต่ยังอัดแน่นด้วยคอนเทนต์ใหม่ ของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และกิจกรรมที่เล่นได้ต่อเนื่องไม่มีเบื่อ ดาวน์โหลดเกม Heartopia ได้ที่ https://tap.io/EWxg47h และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์เกม, Youtube, Facebook, Tiktok, Instagram และ Discord
