Slap ‘em UP! จับมือ Sainua Family เผยตัวละครพิเศษ และคอนเทนต์มากมาย!

Slap ‘em UP! ประกาศความร่วมมือกับ Sainua Family นำทีมโดย HEARTROCKER, KS139, PRUENI, iamSometimes, Jamezconer, BrOwnii3z, Mr Yearn และ Zylnazter จะมาปรากฎเป็นตัวละครพิเศษ มาพร้อมโหมดใหม่และคอนเทนต์อีกมากมาย เริ่มแล้ววันนี้
ไฮไลต์สำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการปรากฏตัวในแคมเปญ แต่ถูกต่อยอดสู่คอนเทนต์ภายในเกมอย่างเต็มรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่
⦁ ตู้กาชาปองลิมิเต็ดธีม Sainua Family
มาพร้อมตัวละครคอลแลบครบทั้ง 8 สมาชิกในรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของแต่ละคนสู่โลกของ Slap ‘em UP!’ อย่างเต็มรูปแบบ
⦁ โหมดเกมใหม่! โหมดใส่นัว ‘ตองรัวรัว จั่วนัวนัว’
โหมดการเล่นใหม่ที่มาพร้อมกฎพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญ
⦁ ระบบ Season Pass
ระบบสะสมภารกิจและปลดล็อกรางวัลพิเศษตลอดช่วงแคมเปญ มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับผู้เล่นที่ร่วมสนุกอย่างต่อเนื่อง
⦁ กิจกรรม Login ต้อนรับ Sainua Family
ล็อกอิน 7 วัน! ยิ่งล็อกอินครบ ยิ่งรับของรางวัลมากขึ้น
➤ ตู้กาชาปองลิมิเต็ดธีม Sainua Family
ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละคร Sainua Family, ไพ่ธีมพิเศษ, สติกเกอร์ และอีโมตที่ออกแบบขึ้นใหม่เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และสไตล์ของแต่ละสมาชิกได้อย่างชัดเจน โดยตัวละครจะเปิดให้สุ่มสะสมผ่านตู้กาชาปองภายในเกม ขณะที่ไอเทมอื่น ๆ จะปลดล็อกผ่านระบบพัฒนาค่าความสัมพันธ์กับตัวละคร
สำหรับผู้ที่ได้รับตัวละครซ้ำ ทางผู้พัฒนาและผู้ให้บริการยังเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษไว้รองรับ แม้รายละเอียดจะยังไม่เปิดเผยในขณะนี้ โดยผู้เล่นสามารถเริ่มสะสมตัวละครตั้งแต่ช่วงวาเลนไทน์นี้ และรอติดตามการตอบแทน “ทุกความรัก” ที่จะกลับมาอีกครั้งในช่วงไวท์เดย์
➤ โหมดเกมใหม่! โหมดใส่นัว ‘ตองรัวรัว จั่วนัวนัว’
โหมดการเล่นพิเศษที่เพิ่มความพลิกผันให้กับทุกวงเกม โดยมาพร้อมกติกาใหม่ เมื่อผู้เล่นคนใดลงไพ่ Triple ผู้เล่นคนอื่นอีก 3 คนในวงจะต้องสุ่มจั่วไพ่คนละ 1 ใบจากกองไพ่ที่ถูกทิ้งก่อนหน้า และหากลงไพ่ Quadruple ผู้เล่นคนอื่นจะต้องสุ่มจั่วไพ่คนละ 2 ใบจากกองไพ่ที่ถูกทิ้งก่อนหน้าเช่นกัน ส่งผลให้จำนวนไพ่ในมือเพิ่มขึ้นแบบไม่คาดคิด และสร้างสถานการณ์ที่สามารถพลิกเกมได้ตลอดเวลา ทั้งนี้รูปแบบการแข่งขันยังคงเล่น 3 ตาต่อรอบเช่นเดิม และระบบรางวัลยังดำเนินตามรูปแบบมาตรฐานเมื่อจบการแข่งขัน
➤ ระบบ ‘Sainua Family’ Season Pass (ซีซันที่ 1)
Slap ‘em UP!’ เปิดตัวระบบ Season Pass ภายใต้การเปิดตัวซีซันแรกในคอลเลกชันพิเศษ Sainua Collection และธีม Valentine Celebration โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ แบบธรรมดา และแบบพรีเมียม พร้อมภารกิจรายวัน รายสัปดาห์ และภารกิจประจำซีซัน เพื่อให้ผู้เล่นสะสมแต้มและปลดล็อกรางวัลลิมิเต็ดอย่างต่อเนื่อง
Season Pass แบบพรีเมียมเปิดโอกาสให้ผู้เล่น เลือกตัวละครจากทีม Sainua ได้ 1 ตัวละคร พร้อมรับไอเทมพิเศษในคอลเลกชัน ไม่ว่าจะเป็นไพ่ธีม Sainua Collection และอีโมตกับสติกเกอร์ธีมวาเลนไทน์ รวมถึงสกินพิเศษ Devil Akarinn ของตัวละคร Akarinn สำหรับเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักในรูปแบบที่โดดเด่นยิ่งขึ้น
➤ กิจกรรม Login ต้อนรับ Sainua Family
ร่วมเฉลิมฉลองการมาถึงของ Sainua Family ด้วยกิจกรรมล็อกอินสะสม 7 วัน รับรางวัลพิเศษทุกวัน เพียงเข้าเกมในช่วงระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2569
นอกเหนือจากระบบและกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมด Slap ‘em UP!’ ยังเตรียมเปิดตัวระบบใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ระบบ ควบคู่กับกิจกรรมพิเศษอีก 1 รูปแบบ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและตอบแทนทั้งผู้เล่นเดิมและผู้เล่นใหม่ที่เข้าร่วมในช่วงแคมเปญนี้
➤ กิจกรรม 7-Days Newcomer Login
ต้อนรับผู้เล่นใหม่ด้วยกิจกรรมล็อกอินสะสม 7 วัน รับรางวัลพิเศษตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเล่น โดยผู้เล่นสามารถรับไอเทมและทรัพยากรภายในเกมตามจำนวนวันที่ล็อกอินต่อเนื่อง
➤ ระบบ Subscription
Slap ‘em UP!’ เปิดตัวระบบสมัครสมาชิกซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Member และ Elite โดยผู้เล่นจะได้รับเพชรทันทีเมื่อสมัคร พร้อมสิทธิ์รับเพชรรายวันผ่านการล็อกอินตลอดระยะเวลาสมาชิก
⦁ Member รับเพชรทันที 580 เพชร และรับเพิ่มวันละ 60 เพชร
⦁ Elite รับเพชรทันที 1,170 เพชร และรับเพิ่มวันละ 120 เพชร
โดยผู้เล่นสามารถสมัครทั้งสองระดับพร้อมกัน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากทั้ง Member และ Elite ได้ในเวลาเดียวกัน
Slap ‘em UP! x Sainua Family เริ่มแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ดาวน์โหลดเกมได้ที่ Steam, App Store และ Google Play Store
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*