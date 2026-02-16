xs
xsm
sm
md
lg

Slap ‘em UP! จับมือ Sainua Family เผยตัวละครพิเศษ และคอนเทนต์มากมาย!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Slap ‘em UP! ประกาศความร่วมมือกับ Sainua Family นำทีมโดย HEARTROCKER, KS139, PRUENI, iamSometimes, Jamezconer, BrOwnii3z, Mr Yearn และ Zylnazter จะมาปรากฎเป็นตัวละครพิเศษ มาพร้อมโหมดใหม่และคอนเทนต์อีกมากมาย เริ่มแล้ววันนี้


ไฮไลต์สำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการปรากฏตัวในแคมเปญ แต่ถูกต่อยอดสู่คอนเทนต์ภายในเกมอย่างเต็มรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่
⦁ ตู้กาชาปองลิมิเต็ดธีม Sainua Family
มาพร้อมตัวละครคอลแลบครบทั้ง 8 สมาชิกในรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของแต่ละคนสู่โลกของ Slap ‘em UP!’ อย่างเต็มรูปแบบ
⦁ โหมดเกมใหม่! โหมดใส่นัว ‘ตองรัวรัว จั่วนัวนัว’
โหมดการเล่นใหม่ที่มาพร้อมกฎพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญ
⦁ ระบบ Season Pass
ระบบสะสมภารกิจและปลดล็อกรางวัลพิเศษตลอดช่วงแคมเปญ มอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับผู้เล่นที่ร่วมสนุกอย่างต่อเนื่อง
⦁ กิจกรรม Login ต้อนรับ Sainua Family
ล็อกอิน 7 วัน! ยิ่งล็อกอินครบ ยิ่งรับของรางวัลมากขึ้น

➤ ตู้กาชาปองลิมิเต็ดธีม Sainua Family


ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละคร Sainua Family, ไพ่ธีมพิเศษ, สติกเกอร์ และอีโมตที่ออกแบบขึ้นใหม่เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และสไตล์ของแต่ละสมาชิกได้อย่างชัดเจน โดยตัวละครจะเปิดให้สุ่มสะสมผ่านตู้กาชาปองภายในเกม ขณะที่ไอเทมอื่น ๆ จะปลดล็อกผ่านระบบพัฒนาค่าความสัมพันธ์กับตัวละคร

สำหรับผู้ที่ได้รับตัวละครซ้ำ ทางผู้พัฒนาและผู้ให้บริการยังเตรียมเซอร์ไพรส์พิเศษไว้รองรับ แม้รายละเอียดจะยังไม่เปิดเผยในขณะนี้ โดยผู้เล่นสามารถเริ่มสะสมตัวละครตั้งแต่ช่วงวาเลนไทน์นี้ และรอติดตามการตอบแทน “ทุกความรัก” ที่จะกลับมาอีกครั้งในช่วงไวท์เดย์

➤ โหมดเกมใหม่! โหมดใส่นัว ‘ตองรัวรัว จั่วนัวนัว’


โหมดการเล่นพิเศษที่เพิ่มความพลิกผันให้กับทุกวงเกม โดยมาพร้อมกติกาใหม่ เมื่อผู้เล่นคนใดลงไพ่ Triple ผู้เล่นคนอื่นอีก 3 คนในวงจะต้องสุ่มจั่วไพ่คนละ 1 ใบจากกองไพ่ที่ถูกทิ้งก่อนหน้า และหากลงไพ่ Quadruple ผู้เล่นคนอื่นจะต้องสุ่มจั่วไพ่คนละ 2 ใบจากกองไพ่ที่ถูกทิ้งก่อนหน้าเช่นกัน ส่งผลให้จำนวนไพ่ในมือเพิ่มขึ้นแบบไม่คาดคิด และสร้างสถานการณ์ที่สามารถพลิกเกมได้ตลอดเวลา ทั้งนี้รูปแบบการแข่งขันยังคงเล่น 3 ตาต่อรอบเช่นเดิม และระบบรางวัลยังดำเนินตามรูปแบบมาตรฐานเมื่อจบการแข่งขัน

➤ ระบบ ‘Sainua Family’ Season Pass (ซีซันที่ 1)


Slap ‘em UP!’ เปิดตัวระบบ Season Pass ภายใต้การเปิดตัวซีซันแรกในคอลเลกชันพิเศษ Sainua Collection และธีม Valentine Celebration โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ แบบธรรมดา และแบบพรีเมียม พร้อมภารกิจรายวัน รายสัปดาห์ และภารกิจประจำซีซัน เพื่อให้ผู้เล่นสะสมแต้มและปลดล็อกรางวัลลิมิเต็ดอย่างต่อเนื่อง

Season Pass แบบพรีเมียมเปิดโอกาสให้ผู้เล่น เลือกตัวละครจากทีม Sainua ได้ 1 ตัวละคร พร้อมรับไอเทมพิเศษในคอลเลกชัน ไม่ว่าจะเป็นไพ่ธีม Sainua Collection และอีโมตกับสติกเกอร์ธีมวาเลนไทน์ รวมถึงสกินพิเศษ Devil Akarinn ของตัวละคร Akarinn สำหรับเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักในรูปแบบที่โดดเด่นยิ่งขึ้น

➤ กิจกรรม Login ต้อนรับ Sainua Family


ร่วมเฉลิมฉลองการมาถึงของ Sainua Family ด้วยกิจกรรมล็อกอินสะสม 7 วัน รับรางวัลพิเศษทุกวัน เพียงเข้าเกมในช่วงระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2569

นอกเหนือจากระบบและกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมด Slap ‘em UP!’ ยังเตรียมเปิดตัวระบบใหม่เพิ่มเติมอีก 1 ระบบ ควบคู่กับกิจกรรมพิเศษอีก 1 รูปแบบ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและตอบแทนทั้งผู้เล่นเดิมและผู้เล่นใหม่ที่เข้าร่วมในช่วงแคมเปญนี้

➤ กิจกรรม 7-Days Newcomer Login
ต้อนรับผู้เล่นใหม่ด้วยกิจกรรมล็อกอินสะสม 7 วัน รับรางวัลพิเศษตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเล่น โดยผู้เล่นสามารถรับไอเทมและทรัพยากรภายในเกมตามจำนวนวันที่ล็อกอินต่อเนื่อง

➤ ระบบ Subscription
Slap ‘em UP!’ เปิดตัวระบบสมัครสมาชิกซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ Member และ Elite โดยผู้เล่นจะได้รับเพชรทันทีเมื่อสมัคร พร้อมสิทธิ์รับเพชรรายวันผ่านการล็อกอินตลอดระยะเวลาสมาชิก
⦁ Member รับเพชรทันที 580 เพชร และรับเพิ่มวันละ 60 เพชร
⦁ Elite รับเพชรทันที 1,170 เพชร และรับเพิ่มวันละ 120 เพชร
โดยผู้เล่นสามารถสมัครทั้งสองระดับพร้อมกัน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากทั้ง Member และ Elite ได้ในเวลาเดียวกัน

Slap ‘em UP! x Sainua Family เริ่มแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 ดาวน์โหลดเกมได้ที่ Steam, App Store และ Google Play Store

*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

Slap ‘em UP! จับมือ Sainua Family เผยตัวละครพิเศษ และคอนเทนต์มากมาย!
Slap ‘em UP! จับมือ Sainua Family เผยตัวละครพิเศษ และคอนเทนต์มากมาย!
Slap ‘em UP! จับมือ Sainua Family เผยตัวละครพิเศษ และคอนเทนต์มากมาย!
Slap ‘em UP! จับมือ Sainua Family เผยตัวละครพิเศษ และคอนเทนต์มากมาย!
Slap ‘em UP! จับมือ Sainua Family เผยตัวละครพิเศษ และคอนเทนต์มากมาย!