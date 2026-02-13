"Rayman" เปิดตัวเวอร์ชันครบรอบ 30 ปี วางจำหน่าย 14 ก.พ.นี้

Ubisoft เปิดตัว "Rayman: 30th Anniversary Edition" เกมแพลตฟอร์มสุดคลาสสิกฉบับพิเศษฉลองครบรอบ 30 ปี พร้อมคอนเทนต์ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้
ตัวเกมพัฒนาโดย Digital Eclipse ร่วมกับ Ubisoft Montpellier เพื่อฉลองครบรอบสามทศวรรษให้กับเกมคลาสสิกยอดนิยมเมื่อปี 1995 โดยมีให้เลือกเล่นถึงห้าเวอร์ชัน ได้แก่ PlayStation, Atari Jaguar, MS-DOS, Game Boy Advance และ Game Boy Color ผู้เล่นจะได้กลับเข้าสู่โลกมหัศจรรย์ของเรย์แมนอีกครั้ง สำรวจสถานที่คุ้นเคยอย่างป่าแห่งความฝันและดินแดนแห่งเสียงดนตรีอันวุ่นวาย เพื่อช่วยเหลือเหล่าอิเล็กทูน (Electoons) และกอบกู้โลกจากมิสเตอร์ดาร์ก (Mr.Dark)
เวอร์ชันสมบูรณ์ (definitive edition) นี้ยังคงรักษาทุกสิ่งที่ผู้เล่นชื่นชอบในเกมต้นฉบับไว้ พร้อมด้วยคอนเทนต์ใหม่ ๆ รวมถึงต้นแบบเกม SNES ที่ไม่เคยมีให้เล่นกันมาก่อน ด่านเพิ่มเติม 120 ด่านจากแพ็กด่านโบนัส เพลงประกอบที่ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยนักแต่งเพลง Christophe Héral และคุณสมบัติการเล่นเกมที่ได้รับการปรับปรุง เช่น การย้อนเวลา 60 วินาที, ชีวิตไม่จำกัด และการคงกระพัน
นอกจากนี้ Rayman: 30th Anniversary Edition ยังมาพร้อมกับสารคดีเชิงโต้ตอบสุดพิเศษ ที่จะพาแฟน ๆ ไปสัมผัสเบื้องหลังการทำงานด้วยบทสัมภาษณ์ใหม่ล่าสุดจากทีมพัฒนาต้นฉบับกว่า 50 นาที รวมถึงภาพคอนเซ็ปต์อาร์ต ภาพร่างแรก ๆ และเอกสารการออกแบบที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของฮีโร่ผู้ไร้แขนขาในตำนานรายนี้
Rayman: 30th Anniversary Edition จะวางจำหน่ายในรูปแบบดิจิทัลบน Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch และ PC ผ่านทาง Ubisoft Store และ Steam ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้ และแบบแผ่นจะวางจำหน่ายในบางภูมิภาคในเดือนมิถุนายน ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเกมทั้งหมดของ Ubisoft ได้ที่ news.ubisoft.com
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*