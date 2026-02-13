"Game of Thrones: Kingsroad" นับถอยหลังเปิดตัวในเอเชีย!

เน็ตมาร์เบิ้ล ปล่อยวิดีโอบรรยายแรกจากผู้พัฒนาสำหรับเกม "Game of Thrones: Kingsroad" เผยภาพรวมเกมเพลย์, การออกแบบเวิลด์, และทิศทางความคิดสร้างสรรค์ พร้อมนับถอยหลังสู่การเปิดตัวเกมในเอเชียอย่างเป็นทางการ
Game of Thrones: Kingsroad นำเสนอเรื่องราวใหม่ล่าสุดที่พร้อมให้ผู้เล่นได้ค้นพบ สวมบทบาทเป็นตัวละครใหม่ที่ความบังเอิญจากโชคชะตาทำให้เขากลายเป็นทายาทแห่งตระกูลไทเร ซึ่งเป็นตระกูลสูงศักดิ์เล็ก ๆ ทางแดนเหนือ ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้สามคลาส ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครสำคัญในซีรีส์ต้นฉบับ ได้แก่ อัศวิน, ทหารรับจ้าง และนักฆ่า แต่ละคลาสจะมีกลไกการต่อสู้และสกิลเฉพาะตัว เพิ่มความลึกล้ำและความเพลิดเพลินในการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ในแต่ละคลาส โดยผู้เล่นจะได้ต่อสู้ในสมรภูมิที่ตรงกับสไตล์การเล่นของผู้เล่นเอง เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงซีซันที่ 4 ของซีรีส์ต้นฉบับ มาพร้อมกับตัวละครสำคัญอันเป็นที่น่าจดจำอย่าง จอน สโนว์, แรมซีย์ โบลตัน, และเซอร์ซี แลนนิสเตอร์
จากวิดีโอดังกล่าว ผู้พัฒนาได้เน้นระบบการต่อสู้ที่มุ่งเน้นการควบคุมด้วยมือเป็นหลัก โดยผู้เล่นจะต้องหลบหลีกและป้องกันการโจมตีจากศัตรู ปัดป้องอย่างถูกจังหวะ และโต้กลับโดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของศัตรูอย่างรอบคอบ มีสามคลาสให้เลือกเล่น อาทิ อัศวิน, ทหารรับจ้าง, และนักฆ่า ซึ่งแต่ละคลาสมีสไตล์การต่อสู้ที่แตกต่างกัน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ต้นฉบับ ขณะที่การสลับอาวุธแบบเรียลไทม์จะเพิ่มความลึกล้ำเชิงกลยุทธ์ให้กับการต่อสู้แต่ละครั้ง
วิดีโอยังได้เน้นย้ำถึงการจำลองเวสเทอรอสที่สมจริงของเกม พร้อมเควสต์หลักที่มาพร้อมกับเสียงพากย์เต็มรูปแบบ การเล่าเรื่องเชิงภาพยนตร์ และตัวเลือกที่ผู้เล่นกำหนดเองซึ่งจะกำหนดเส้นทางการเดินทางของผู้เล่น ผู้เล่นสามารถสำรวจสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น คาสเซิลแบล็ค, วินเทอร์เฟล, คิงส์แลนดิ้ง ซึ่งทั้งหมดได้รับการสร้างขึ้นใหม่อย่างพิถีพิถันเพื่อให้เหมือนกับที่ปรากฏในซีรีส์ทางโทรทัศน์ ให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำสู่โลกของ Game of Thrones อย่างที่ปรากฏในเรื่องราวต้นฉบับ
นอกเหนือจากประสบการณ์การเล่นคนเดียวที่เน้นไปที่เนื้อเรื่องแล้ว Game of Thrones: Kingsroad ยังให้ความสำคัญอย่างมากกับการเล่นแบบร่วมมือกันหลายผู้เล่น ผู้เล่นสามารถร่วมทีมกับเพื่อน ๆ เพื่อพิชิตคอนเทนต์หลายผู้เล่นที่หลากหลาย อาทิ ดันเจี้ยนแบบร่วมมือและการต่อสู้กับบอส ซึ่งส่งเสริมการประสานงาน การทำงานร่วมกันของบทบาท และการเล่นเชิงกลยุทธ์ในขณะที่พวกเขาเผชิญกับความท้าทายของเวสเทอรอสไปด้วยกัน
Game of Thrones: Kingsroad เป็นเกม RPG โอเพนเวิลด์ที่สร้างจากซีรีส์ ‘Game of Thrones’ อันโด่งดังของ HBO® ซึ่งได้รับรางวัล Emmy และ Golden Globe เกมนี้ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก Warner Bros. Interactive Entertainment ในนามของ HBO
