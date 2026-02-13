Evolution Team คว้าแชมป์สมัยแรกศึก CrossFire: Legends Championship

ปิดฉากการแข่งขัน CrossFire: Legends Championship (CFLC) ทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตระดับนานาชาติครั้งแรก ของเกม CrossFire: Legends ทีม Evolution Team (EVO) จากเวียดนามคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมเงินรางวัล 15,000 ดอลลาร์สหรัฐไปครอง
ในรอบรองชนะเลิศ (Semifinals) และรอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) ที่ถูกจัดขึ้นในวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ ณ กรุงมะนิลานั้น ดึงดูดทั้งผู้ชมในสนามจริง และการถ่ายทอดสดผ่าน TikTok, Facebook และ YouTube มียอดรับชมสะสมรวมกว่า 500,000 ครั้ง และมียอดผู้ชมพร้อมกันสูงสุดมากกว่า 40,000 คนบนแพลตฟอร์มเดียว การจัดงานแบบไฮบริดนี้สะท้อนความสนใจอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ทั้งในสนามแข่งขันจริงและบนช่องทางออนไลน์
ตลอดการแข่งขัน ทีม EVO ได้แสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอ ความมีวินัยของทีม และการมีสติภายใต้แรงกดดัน ตัวแทนจากเวียดนามทำผลงานได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ค่อย ๆ เอาชนะคู่แข่งอย่างต่อเนื่องจนคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ ชัยชนะครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของประเทศเวียดนามในวงการอีสปอร์ตเกมมือถือแนว FPS (First-Person Shooter) และยังแสดงให้เห็นถึงระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การแข่งขัน CFLC 2025-2026 ในรอบชิงชนะเลิศเป็นไปอย่างดุเดือด เมื่อทั้งสองทีมไม่ได้สู้เพื่อชื่อเสียงของทีมบนเวทีระดับภูมิภาคแต่รวมไปถึงเงินรางวัลกว่า 45,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.4 ล้านบาท) อีกด้วย ยกระดับการเดิมพันในการแข่งขันแมตช์สุดท้ายของรายการ เมื่อแต่ละทีมต้องชิงชัยเพื่อคว้าแชมป์และส่วนแบ่งจากเงินรางวัล
ในรอบชิงชนะเลิศ Grand Final ทีม EVO ควบคุมสถานการณ์ในช่วงเวลาชี้ชะตาไว้อย่างดีเยี่ยม คว้าโอกาสสำคัญและดำเนินกลยุทธ์เกมได้อย่างเฉียบขาดภายใต้แรงกดดัน ผู้เล่น Luji จากทีม EVO ยังได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ประจำทัวร์นาเมนต์จากผลงานอันโดดเด่นและการมีส่วนร่วมในความสำเร็จของ EVO อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งการแข่งขัน
การแข่งขันในครั้งนี้ มีทีมชื่อดังจากทั่วภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมท้าชิง ทั้ง EVOS, ONIC และ FullSense ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าอีสปอร์ตในระดับภูมิภาคกำลังเติบโตและมีการแข่งขันที่เข้มข้น โดยผลงานอันโดดเด่นของทีมจากเวียดนามและฟิลิปปินส์ยิ่งตอกย้ำถึงบทบาทที่เติบโตขึ้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวงการอีสปอร์ตบนมือถือขึ้นไปอีกขั้น
ความสำเร็จของ CFLC ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในเส้นทางการขยายสู่ระดับสากลของ CFM โดยตัวแทนจากทีม K1 ของ Tencent กล่าวว่า “เรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างระบบอีสปอร์ตเกมมือถือแนว FPS ที่เป็นมืออาชีพและครบวงจร”
“CFLC เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น เราจะมุ่งหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างการแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อมอบประสบการณ์การแข่งขันคุณภาพสูงให้กับผู้เล่นทั่วโลก”
การปิดฉากการแข่งขัน CFLC 2025–2026 ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาอีสปอร์ตของ CrossFire: Legends ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสะท้อนให้เห็นถึงการก้าวขึ้นมาของภูมิภาคนี้ในฐานะศูนย์กลางการแข่งขันเกมมือถือแนว FPS ระดับโลก
สำหรับข้อมูลข่าวสารและอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน สามารถติดตาม CrossFire: Legends Esports ได้ที่: Facebook (cflesportsglobal), TikTok (@cflesports), Instagram (@cflesportsglb), และ YouTube (cflesports)
