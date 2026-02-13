Playwith ส่ง "Seal M on CROSS" ลงสนาม Web3 พร้อมเล่นมีนาคมนี้!

Playwith Korea ประกาศเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเกม "Seal M on CROSS" เกม MMORPG ระดับตำนานที่กลับมาในรูปแบบใหม่ เน้นการแข่งขันระดับโลกและการเชื่อมต่อผู้เล่นจากทุกภูมิภาคเข้าด้วยกัน พร้อมเล่นมีนาคมนี้
Seal M on CROSS ได้ถูกพัฒนาเข้าสู่ระบบนิเวศของ CROSS จากทาง Nexus โดยตัวเกมถูกออก แบบให้เป็นแบบ Single Global Build ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลก จะสามารถร่วมเล่นและแข่งขันกันได้ในสภาพแวดล้อมเดียวกันทั่วโลก สิ่งที่แตกต่างจากเวอร์ชันก่อนหน้าคือ Seal M on CROSS จะทลายกำแพงข้อจำกัดเรื่องภูมิภาค โดยทั้งระบบการจัดอันดับ, ความคืบหน้าของซีซัน และความสำเร็จสำคัญต่าง ๆ จะถูกแชร์ร่วมกันทั่วโลก เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นที่ท้าทายและมีการแข่งขันที่เข้มข้นยิ่งขึ้นจากฝีมือของผู้เล่นทั่วโลกอย่างแท้จริง
Seal M on CROSS ยังคงรักษาเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์ซีรีส์ Seal ไว้ได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศโลกแฟนตาซีที่อบอุ่น, ตัวละครที่เปี่ยมไปด้วยสีสัน และระบบการเล่นที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งขยายสเกลการแข่งขันสู่ระดับสากล ผู้เล่นทุกคนจะเริ่มต้นการเดินทางใน “Shiltz” ซึ่งเป็นโลกหลักของเกม โดยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพิชิตดันเจี้ยน, การล่าฟิลด์บอส, ภารกิจซีซัน และกิจกรรมพิเศษต่างๆ จะถูกนำไปคิดคำนวณในอันดับโลกโดยตรง ซึ่งจะสะท้อนถึงฝีมือและความสำเร็จของผู้เล่น ท่ามกลางฐานผู้เล่นอื่นๆ จากทั่วโลก
แนวทางนี้จะเปลี่ยนการเล่นเกมที่คุ้นเคยให้กลายเป็นความท้าทายระดับโลก ที่ซึ่งความก้าวหน้าของคุณจะไม่ได้ถูกวัดแค่ในระดับท้องถิ่นหรือในระดับประเทศ แต่จะถูกนำไปวัดเทียบกับผู้เล่นจากทุกที่ทั่วโลก
Seal M on CROSS ถูกสร้างขึ้นภายใต้ปรัชญาที่ชัดเจนคือ “การเล่นต้องมาก่อน” ความก้าวหน้าและของรางวัลทั้งหมดภายในเกมจะได้รับจากการเล่นเกมเป็นหลัก โดยไม่มีข้อได้เปรียบในเรื่องภูมิภาคหรือแพลตฟอร์ม ในส่วนของฟีเจอร์ด้านบล็อกเชน (Blockchain) นั้นถูกจัดให้เป็นฟีเจอร์เสริม เพื่อให้ผู้เล่นสามารถสนุกกับประสบการณ์ RPG ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบแบบ Web3 หากไม่ต้องการ
ระบบโทเคนที่เป็นมิตรและเน้นตัวเกมเป็นศูนย์กลาง (Tokenomics) ใน Seal M on CROSS ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจเพื่อให้เป็นส่วนเสริมจากการเล่นเกมเท่านั้น
กิจกรรมของผู้เล่นจะส่งผลต่อการจัดอันดับในแต่ละซีซัน ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดการรับ “Shiltz Crystal” ซึ่งเป็นทรัพยากรภายในเกมที่ได้มาจากการสะสมเวลาในการเล่น สำหรับผู้เล่นที่เลือกจะเข้าร่วมในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถนำ Shiltz Crystal ไปเปลี่ยนเป็น SHILTZx ซึ่งเป็น Utility Token ในระบบนิเวศของ CROSS เพื่อใช้สำหรับไอเทมพิเศษบางประเภทภายในเกมได้
โครงสร้างนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่า “เกมเพลย์” จะยังคงเป็นหัวใจหลักของประสบการณ์การเล่น ในขณะที่ฟีเจอร์โทเคนจะเป็นเพียงทางเลือกเสริมสำหรับผู้ที่สนใจเท่านั้น
Seal M on CROSS มีกำหนดการที่จะเปิดให้บริการทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2026 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการและกิจกรรมระดับโลกต่างๆ จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งผ่านช่องทางการของเกม ติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ทางการ และ Official X (Twitter)
