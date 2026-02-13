"จอห์น วิค" เปิดตัวเกม AAA ในช่วงเวลาที่ยังเป็นนักฆ่าฟูลไทม์

ผลงานเกมแอ็คชั่นลิขสิทธิ์แท้จากค่ายหนัง Lionsgate ที่จะพาคุณก้าวเท้าเข้าสู่โลกมือสังหารใส่สูทกันกระสุน ซึ่งหยิบเอาเหตุการณ์ก่อนหนังภาคแรกมาตีแผ่
Saber Interactive ออกมาประกาศเปิดตัว John Wick ฉบับวิดีโอเกมที่ปัจจุบันยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ โดยจะทำมาในรูปแบบแอ็คชั่นเล่นคนเดียวมุมมองบุคคลที่สาม และมีแผนพัฒนาลงสำหรับทั้งแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam)
โปรเจกต์เกมดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างค่ายเกม Saber Interactive, ค่ายหนัง Lionsgate, ผู้กำกับ "แชด สตาเฮลสกี" และนักแสดงหลักอย่าง "คีอานู รีฟส์" ที่มาร่วมถ่ายทอดบุคลิกท่าทางและน้ำเสียงพากย์ให้แก่ตัวละคร จอห์นวิค ด้วยตัวเอง
ภายในเกมผู้เล่นจะได้สัมผัสทุกเสน่ห์องค์ประกอบจากจักรวาลหนังต้นฉบับ ไม่ว่าจะเป็นลีลาดวลปืนที่ผสมผสานศิลปะกังฟู, มุมกล้องที่ทำเอาอ้าปากค้าง, ประสบการณ์ขับขี่หลังพวงมาลัยอันน่าตื่นเต้น และการบอกเล่าเรื่องราวสไตล์ภาพยนตร์ ทุกสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกราวกับตนเป็นนักฆ่าบาบายาก้าอย่างแท้จริง
สำหรับเหตุการณ์ในเวอร์ชันเกมนั้น ทางทีมงานระบุว่ามันจะเป็นเรื่องราวย้อนอดีตปฐมบทก่อนภาพยนตร์ John Wick ภาคแรก ในตอนที่จอห์นยังรับงานสังหารแบบเต็มตัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลายปีก่อนที่เขาจะมารับ "ภารกิจอันเป็นไปไม่ได้" (Impossible Task) จากวิกโกเพื่ออำลาวงการ ฉะนั้นจึงรับประกันความโหดดิบเถื่อนแบบไม่เกรงใจเมียได้เลย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
playstation
