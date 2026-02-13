"God of War" เปิดตัวเกมแอ็คชั่น 2D พร้อมรีเมคไตรภาค

ผลงานใหม่จากสตูดิโอ Santa Monica ที่ให้เราสวมบทเป็น "เครโทส" และ "ดีโมส" ในช่วงวัยเยาว์ เปิดให้ดาวน์โหลดไปเล่นกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้
บริษัท Sony Interactive Entertainment ร่วมกับทีมพัฒนา Mega Cat Studios และ Santa Monica Studio ออกมาประกาศเปิดตัว God of War: Sons of Sparta เกมแนวแอ็คชั่น 2D ไซด์สโครลภาคแยกในจักรวาลก็อดออฟวอร์ โดยตัวเกมวางจำหน่ายแล้ววันนี้บนเครื่องคอนโซล เพลย์สเตชัน 5 พร้อมกับรองรับภาษาไทย สนนราคา 1,059 บาท
เกมนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของสองพี่น้อง "เครโทส" และ "ดีโมส" ในช่วงที่ยังเป็นหนุ่มน้อยเริ่มหัดสู้ ผู้ต้องออกท่องผจญภัยฝ่าด่านทดสอบมากมายเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองนั้นเหมาะสมคู่ควรกับตำแหน่งนักรบสปาร์ตัน โดยระหว่างการทดสอบดันมีเพื่อนร่วมฝึกเกิดหายตัวไป พวกเขาทั้งคู่จึงร่วมกันออกตามหาในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคพัซเซิลและเหล่าบอสที่หนักหนาท้าทายเกินกว่าวัย
นอกเหนือจากผลงานแอ็คชั่น 2D ที่เกริ่นไปข้างต้นแล้ว ทาง โซนี่ ยังได้ประกาศแผนโปรเจกต์ God of War Trilogy Remake ที่เป็นการหยิบนำตำนานเกมแอ็คชั่นเทพเจ้าสงครามสมัยยุคกรีกโบราณทั้งสามภาคมาปัดฝุ่นยกเครื่องใหม่ทั้งหมดสำหรับเครื่องคอนโซล เพลย์สเตชัน 5 โดยจะได้คุณ "เทอร์เรนซ์ ซี. คาร์สัน" กลับมาให้เสียงพากย์ตัวละคร เครโทส ให้เหมือนเดิม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
playstation
