"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" พร้อมเปิดให้เล่นบน PS5 และ Steam 17 มี.ค.นี้

เน็ตมาร์เบิ้ล ประกาศกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของเกม RPG โอเพนเวิลด์แบบ Co-Op ใหม่อย่าง ‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ โดยผู้เล่นบน PlayStation 5 และ Steam จะได้สัมผัสความสนุกก่อน เริ่มวันที่ 17 มีนาคมนี้
การทยอยเปิดตัวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่เน้นแพลตฟอร์มเป็นหลัก ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการให้บริการที่เสถียรและประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีที่สุด โดยอิงจากข้อเสนอแนะจากการทดสอบ Closed Beta เกมกำลังได้รับการปรับปรุงในส่วนของการควบคุม จังหวะการต่อสู้ และ UI/UX โดยรวม ซึ่งเวอร์ชันที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจะเปิดตัวบนทุกแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 มีนาคมนี้
เพื่อเป็นการฉลองการประกาศกำหนดการ กิจกรรมร่วมสนุกทั่วโลกก็ได้เริ่มขึ้นแล้วบน X จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ แฟน ๆ สามารถเข้าร่วมได้โดยการติดตามบัญชีทางการและแสดงความคิดเห็น พร้อมผู้โชคดีที่จะถูกเลือกจากการสุ่ม
นอกจากนี้ เกมศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin จะเริ่มเปิดตัวชุดวิดีโอสัมภาษณ์แบบต่อเนื่องที่นำเสนอเหล่านักพากย์อนิเมะต้นฉบับในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ โดยจะเริ่มจากคุณ Sora Amamiya ผู้พากย์เสียงเอลิซาเบธ ตามด้วยการสัมภาษณ์นักพากย์ตัวละครสำคัญอื่น ๆ เช่น เมลิโอดัส และคิง
"ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin" เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วบน Google Play, App Store, และเว็บไซต์ทางการ พร้อมตัวเลือก Wishlist บน PlayStation 5 และ Steam
สร้างจาก IP มังงะและอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นอย่าง ‘The Seven Deadly Sins’ ที่มียอดขาย 55 ล้านก็อปปี้ทั่วโลก ‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ (The Seven Deadly Sins: Origin) ให้ผู้เล่นได้สำรวจทวีปบริทาเนียในโอเพนเวิลด์อันกว้างใหญ่ นำเสนอการต่อสู้แบบแท็กทีม, สกิลการผสมผสาน, และการสร้างทีมที่ปรับแต่งได้โดยใช้ตัวละครและอาวุธที่หลากหลาย พบกับองค์ประกอบการเล่นแบบผู้เล่นหลายคน อาทิ การรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่อออกผจญภัยหรือต่อสู้กับเหล่าบอสไปด้วยกัน
สามารถติดตามอัปเดต ‘ศึกตำนาน 7 อัศวิน Origin’ ผ่านทางช่องทาง YouTube, Facebook, และ Discord ทางการ
