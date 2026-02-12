The King of Fighters AFK เปิดตัวคอลแลบใหม่กับ Metal Slug 3

เน็ตมาร์เบิ้ล เปิดตัวอัปเดตคอลแลบใหม่สำหรับเกม The King of Fighters AFK นำเสนอเหล่าไฟท์เตอร์และคอนเทนต์ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมแอ็กชันสุดคลาสสิกของ SNK อย่าง Metal Slug 3 พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้
สำหรับคอลแลบในครั้งนี้ สามตัวละครหลักอันเป็นที่น่าจดจำจาก Metal Slug 3 (เอริ คาซาโมโตะ, มาร์โค รอสซี, และฟีโอ เจอร์มี) ได้เดินทางมาถึงในฐานะไฟท์เตอร์เลเจนด์ใหม่ ผู้เล่นสามารถมีโอกาสได้รับเอริ คาซาโมโตะ และมาร์โค รอสซี ผ่านกิจกรรมพิกอัปพิเศษตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. ถึง 10 มี.ค. ในขณะที่ฟีโอ เจอร์มี จะเข้าร่วมรายชื่อในวันที่ 15 ก.พ.
สนุกไปกับกิจกรรมและดันเจี้ยนสุดพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคอลแลบได้แล้ววันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 มี.ค. ไม่ว่าจะเป็น:
● สมุดเช็กชื่อฉลองคอลแลบ METAL SLUG 3: เข้าสู่ระบบในช่วงเวลากิจกรรมเพื่อรับรางวัล อาทิ ไฟท์เตอร์เลเจนด์ ‘มาร์โค รอสซี’ ในวันที่ 1 และสัตว์เลี้ยงเลเจนด์ ‘พ็อกเกต SV-001’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถถัง METAL SLUG อันเป็นเอกลักษณ์ในวันที่ 7
● ดันเจี้ยนกิจกรรม: ภารกิจสุดท้าย & แอร์ดีเฟนส์: ร่วมทีมกับเหล่าบอสที่คุ้นเคยจาก THE KING OF FIGHTERS AFK เพื่อโค่นรูตมาร์สหายนะ ลาสบอสของ METAL SLUG 3 ‘รูตมาร์ส’ ที่ได้รับการตีความใหม่ในสไตล์ KOF ในดันเจี้ยนแบบเก็บคะแนนนี้ ผู้เล่นสามารถรับรางวัลอันดับตามคะแนนของผู้เล่น และรางวัลจากการเล่นรายวันจะมอบไอเทมการเงินกิจกรรมสำหรับใช้ในแอร์ดีเฟนส์
- สำหรับแอร์ดีเฟนส์ ผู้เล่นสามารถใช้ไอเทมการเงินเพื่อเข้าถึงกิจกรรมสุ่มพิเศษที่มีตัวละครจาก METAL SLUG 3 อาทิ ทาร์มา โรวิง, โดนัลด์ มอร์เดน, และไอกาวะ มาโดกะ ในฐานะซัพพอร์ตเตอร์เลเจนด์ รวมไปถึงตัวละครที่แฟน ๆ ชื่นชอบอย่าง อิชิมอนจิ เฮียคุทาโร ในฐานะซัพพอร์ตเตอร์ยูนีค
● ดันเจี้ยนกิจกรรม: มิชชันจู่โจม: ตะลุยดันเจี้ยนโหมดหอคอยในเวลาจำกัดนี้ พร้อมเคลียร์แต่ละสเตจเพื่อรับโทเคนไฟท์เตอร์ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อสุ่มไฟท์เตอร์คอลแลบได้
นอกจากนี้ กิจกรรมคอลแลบ METAL SLUG 3 จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. ถึง 10 มี.ค. มอบโอกาสให้ผู้เล่นได้รับสัตว์เลี้ยงเลเจนด์ ‘พ็อกเกตชาวดาวอังคาร’ และ ‘พ็อกเกต SV-001’ อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถรับรางวัลโบนัสได้จากการค้นหาอิชิมอนจิ เฮียคุทาโร ที่ซ่อนอยู่ทั่วทั้งเกมอีกด้วย
นอกเหนือจากอัปเดตคอลแลบแล้ว THE KING OF FIGHTERS AFK ยังเปิดตัวดันเจี้ยนชาเลนจ์ใหม่และกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้เล่นที่กลับมาเล่นอีกครั้ง ดันเจี้ยนชาเลนจ์ใหม่ เคานต์ดาวน์โอเปอร์เรชันจะมอบประสบการณ์เชิงกลยุทธ์ที่ผู้เล่นสามารถสร้างเด็คได้มากถึงห้าเด็ค โดยมีไฟท์เตอร์รวมสูงสุด 25 คนเพื่อร่วมมือกันเอาชนะเหล่าบอส
ผู้เล่นที่กลับมาเล่นเกมในเซิร์ฟเวอร์ที่เคยเล่นก่อนหน้านี้จะได้รับสิทธิประโยชน์กลับมา 14 วัน อีกทั้งพาสยินดีต้อนรับกลับมาจะมอบโอกาสให้ได้รับโอโรจิ, โอโรจิ อิโอริ, และโอโรจิ เลโอน่า สำหรับผู้เล่นที่กลับมาและย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฟอรัมทางการ
THE KING OF FIGHTERS AFK สร้างจาก IP ‘The King of Fighters’ ของ SNK นำเสนอไฟท์เตอร์ที่น่าจดจำที่ได้รับการรังสรรค์ขึ้นมาใหม่ในกราฟิกอาร์ตพิกเซลที่เหล่าเกมเมอร์คุ้นเคยจาก THE KING OF FIGHTERS R-2 บน NEOGEO POCKET COLOR ให้ผู้เล่นสามารถสร้างทีมของตนเองด้วยไฟท์เตอร์โปรด พร้อมสนุกสนานไปกับการต่อสู้อันทรงพลัง ความตื่นเต้นจะเข้มข้นขึ้นด้วยการต่อสู้ทีมแบบ 5 ต่อ 5 อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถสร้างเด็คอย่างมีกลยุทธ์ได้จากการผสมผสานไฟท์เตอร์และรูปแบบต่าง ๆ มากถึง 25 แบบ
สำหรับข่าวและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ THE KING OF FIGHTERS AFK สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ทางการ และช่องทาง Facebook, X, Tiktok, และ YouTube
“THE KING OF FIGHTERS” เป็นซีรีส์เกมต่อสู้อันน่าจดจำที่ได้เป็นผู้นำพาความคลั่งไคล้เกมต่อสู้ในช่วงยุค 1990 พร้อมเปิดตัวเกมจนถึงปัจจุบันมามากกว่า 15 ไตเติล ซีรีส์ THE KING OF FIGHTERS และเหล่าตัวละครสุดแกร่งต่างได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ทั่วโลกมานานหลายทศวรรษ โดยระบบและเรื่องราวสุดเร้าใจของซีรีส์ก็ได้มีการพัฒนาขึ้นตามกาลเวลา
