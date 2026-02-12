"เจสัน โมโมอา" คว้าบทแสดงนำ Helldivers ฉบับหนังโรงฯ

ดาราหนุ่มกล้ามแน่นปัจจุบันกำลังเนื้อหอมเลยทีเดียว เมื่อล่าสุดถูก โซนี่ ทาบทามให้มาแจกจ่ายประชาธิปไตยในโปรเจกต์หนังจากเกมชื่อดัง
เว็บไซต์ Deadline ออกมารายงานข่าวใหญ่ระบุว่าทาง "เจสัน โมโมอา" (Jason Momoa) นักแสดงหนุ่มร่างยักษ์สัญชาติอเมริกัน ได้ตกลงมาร่วมงานในโปรเจกต์ภาพยนตร์ Helldivers ของค่าย Sony Pictures เป็นที่เรียบร้อย โดยหนังเรื่องดังกล่าวมีกำหนดการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ วันที่ 10 พฤศจิกายนปี 2027
สำหรับ Helldivers ฉบับหนังคนแสดงนี้ ได้ถูกประกาศเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมปี 2025 ซึ่งถือเป็นหนังดัดแปลงจากแฟรนไชส์วิดีโอเกมอีกหนึ่งเรื่องของทางสตูดิโอ PlayStation Productions และค่าย Sony Pictures กำกับโดย "จัสติน ลิน" (Justin Lin) ผู้กำกับที่โด่งดังสร้างชื่อมาจากจักรวาลหนังซิ่งรถ Fast and Furious
ณ ปัจจุบันเกม Helldivers ผลิตออกมาแล้วจำนวนสองภาคด้วยกัน ซึ่งภาคล่าสุดนับว่าประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายด้วยยอดขายรวมทุกแพลตฟอร์มที่กวาดไปแล้วกว่า 20 ล้านชุดทั่วโลก ถึงแม้ตัวบทพล็อตเรื่องของเวอร์ชันหนังจะยังไม่มีใครทราบ แต่แฟนๆก็คงพอทำนายได้ว่ามันคงหนีไม่พ้นการต่อสู้ปกป้องโลกจับปืนยิงแมลงแบบเดียวกับหนัง Starship Troopers ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมนี้นั่นเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
