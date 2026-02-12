ผู้กำกับ ขอยุติแฟรนไชส์รีเมค "Yakuza Kiwami" เอาไว้ที่ภาคสาม

ไดเร็กเตอร์คนสำคัญแห่ง Ryu Ga Gotoku Studio ประกาศคุมกำเนิดไลน์ผลิตผลงานเกมยากูซ่าฉบับรีเมคที่ดำเนินมากว่าสิบปี เพื่อหลีกทางให้กับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิด
หลายคนที่อ่านบทความรีวิวล่วงหน้าก่อนวันวางจำหน่ายของเกม Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties คงคาดเดากันว่า ยังไง๊ ยังไง มันต้องมีเกม Yakuza Kiwami 4 ออกตามมาอีกในอนาคตอย่างแน่นอน ทว่าโลกความเป็นจริงในมุมมองของนักพัฒนาเองนั้น พวกเขากลับมีความคิดที่แตกต่างไปจากพวกเรา
ตามคำกล่าวในช่วงไลฟ์สตรีมของคุณ "มาซาโยชิ โยโกยามะ" (Masayoshi Yokoyama) โปรดิวเซอร์และผู้กำกับหัวเรือใหญ่แห่ง Ryu Ga Gotoku Studio ที่ได้ออกมากล่าวให้แฟนๆตกใจว่า "ผมคิดว่า Yakuza Kiwami 3 จะเป็นภาคสุดท้ายแล้วละ ตระกูลเกม Kiwami จะจบสิ้นลงตรงนี้ ผมไม่คิดว่าเราจะสานต่อซีรีย์ Kiwami ได้อีกต่อไป และซีรีย์ใหม่ที่แตกต่างจะถือกำเนิดขึ้น บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ Like A Dragon 9 แต่เป็นซีรีย์ใหม่สดที่อยู่คนละเส้นในบริบทความหมายที่ต่างไปจากเดิม"
In today's livestream, Yokoyama announced Kiwami 3 will the last game in the 'Kiwami' line, and will potentially start a new line of games pic.twitter.com/Ezlm4wIs0f— Dastanovich (@Dastanovich_) February 10, 2026
โดยทาง โยโกยามะ ได้บอกใบ้ทิ้งท้ายว่า แฟนๆของซีรีย์นี้จะเข้าใจถึงเหตุผลที่ทีมงาน Ryu Ga Gotoku Studio เลือกตัดสินใจหันหลังให้กับแฟรนไชส์ Kiwami ในทันทีที่พวกเขาได้สัมผัสเกม Yakuza Kiwami 3 ซึ่งมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การรีเมคธรรมดา แต่แอบซุกซ่อนเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่จะชี้นำไปสู่ทิศทางใหม่ในอนาคตของซีรีย์เกมยากูซ่า
เล่นพูดแบบนี้ ใครที่สงสัยอยากรู้ก็คงต้องซื้อหาเกม Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties มาลองด้วยตัวเองแล้วละนะ โดยตัวเกมได้ฤกษ์วางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PC (Steam) และ Nintendo Switch 2
