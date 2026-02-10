"Directive 8020" เตรียมสยองลั่นอวกาศ 12 พ.ค.

ผลงานเกมใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์ The Dark Pictures Anthology ที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์ขนหัวลุกในแบบที่โลกมนุษย์มอบให้ไม่ได้
Supermassive Games ประกาศเตรียมพร้อมวางจำหน่าย Directive 8020: A Dark Pictures Game เกมสยองขวัญไซไฟที่ได้ดาราดังฮอลลีวูด "ลาชานา ลินช์" (Lashana Lynch) จากภาพยนตร์เรื่อง Captain Marvel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness และ The Woman King มาร่วมแสดงนำ โดยตัวเกมมีกำหนดวางขายลงทั้งเครื่องคอนโซล PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam) ในวันที่ 12 พฤษภาคมปี 2026
เนื้อหาของเกมกล่าวถึงโลกอนาคตที่กำลังใกล้ดับสูญและเวลาของมวลมนุษยชาติใกล้หมดลง ดาวเคราะห์ Tau Ceti f ที่อยู่ห่างออกไป 12 ปีแสงจึงดูเป็นความหวังเดียวของพวกเขา แต่แล้วสิ่งต่างๆกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิด เมื่อสมาชิกลูกเรือทั้ง 5 แห่งยานอาณานิคม Cassiopeia ที่ร่วงตกลงจอดบนดาวดวงนั้น ค้นพบความจริงว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเพียงลำพัง
เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญคือ เอเลี่ยนสายพันธุ์ประหลาด ที่มีความสามารถแปรเปลี่ยนรูปร่างเพื่อจำลองเลียนแบบกายหยาบเหยื่อของพวกมันได้ นั่นจึงเป็นที่มาของการผจญภัยลอบเร้นเอาตัวรอดที่ผู้เล่นไม่สามารถไว้วางใจใครในทีมได้เลย คุณจำต้องพึ่งพาสติปัญญา ไฟฉาย เครื่องสแกนเนอร์ และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้มีชีวิตรอดปลอดภัย
โดยทีมพัฒนาสัญญาว่า เกมไตเติ้ลใหม่นี้จะยังรักษาดีเอ็นเอของตระกูล The Dark Pictures เอาไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นบทพล็อตเรื่องที่สามารถแตกกิ่งแขนงออกไปได้มากมายตามการตัดสินใจของผู้เล่น รวมไปถึงระบบควิกไทม์อีเวนท์แบบเสี้ยววินาที นอกจากนี้ทางด้านเกมเพลย์ยังถูกขัดเกลาดีไซน์ใหม่เพื่อเพิ่มอันตรายและความลุ้นระทึกน่าตื่นเต้นยามที่ตัวละครเดินสำรวจสภาพแวดล้อมภายในเกม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
