ส่วนเสริม Cataclysm พร้อมเผยโฉมสู่บทถัดไปของ Hearthstone

HEARTHSTONE เกมการ์ดสุดฮิตจาก Blizzard เปิดตัวส่วนเสริมใหม่ Cataclysm พร้อมเผยเส้นทางปีแห่งสคารับโฉมใหม่อันน่าท้าทาย และยังมีกิจกรรมการแจกของรางวัลมากมายให้กับชุมชนผู้เล่นอีกด้วย
ณ จุดสิ้นสุดของเส้นเวลา มูโรซอนด์ได้ทำลายนาฬิกาทรายแห่งกาลเวลา และชักนำภัยคุกคามที่อาจจะทำลายล้างโลกมาสู่มิติเวลาของเรา! และนี่ไม่ใช่แค่เดธวิงธรรมดา แต่เป็นเดธวิงผู้ก่อมหาวินาศภัยสำเร็จ ซึ่งบัดนี้กำลังเป็นภัยคุกคามต่ออาเซรอธของเรา ส่วนเสริม Cataclysm ที่จะเปิดให้เล่นในวันที่ 18 มีนาคม (ตามเวลาประเทศไทย) จะเข้ามายกระดับความตื่นเต้นให้กับกลไกขนาดยักษ์ที่แฟนๆ หลายคนชื่นชอบ พร้อมด้วยการมาถึงของสองคีย์เวิร์ดใหม่ ได้แก่ ป่าวประกาศและแยกส่วน และเพิ่มการ์ดเวทมนตร์ระดับตำนานประจำคลาสที่เป็นเหมือนภาพบันทึกช่วงเวลาสุดสำคัญของเหล่าฮีโร่แห่งกาลเวลา
ส่วนเสริม Cataclysm ยังมาพร้อมกับกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในเกมและนอกเกม รวมถึงรางวัลระดับสมบัติมังกรมหาศาลที่พร้อมมอบให้กับผู้เล่นทุกคน ร่วมผนึกกำลังเพื่อเกณฑ์เหล่าดราก้อนไฟลท์และขับไล่กองกำลังของเดธวิง ในระหว่างที่โครมี่เดินทางข้ามเวลาเพื่อเกณฑ์พันธมิตรจากส่วนเสริมในอดีต และเมื่อเธอกลับมา การ์ดทั้งหมดจากส่วนเสริม Into the Emerald Dream และ The Lost City of Un’Goro รวมทั้งการ์ดสีทอง จะเปิดให้ผู้เล่นทุกคนใช้งานได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม (ตามเวลาประเทศไทย)! โดย “การ์ดทดลอง” เหล่านี้จะปลดล็อคให้ผู้เล่นทุกคนเล่นได้ไปตลอดช่วงส่วนเสริม
“จุดประสงค์ของเราในปีนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน นั่นคือทำให้สิ่งต่างๆ น่าสนใจขึ้น สนุกขึ้น และทำให้เมต้าพัฒนาต่อไป” นาธาน ไลออน สมิธ ผู้อำนวยการผลิต กล่าว
เรื่องราวบทถัดไปของ Hearthstone จะเริ่มต้นไปกับ Cataclysm คุณสามารถรับชมสปอตไลท์ Hearthstone ได้ที่นี่ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cataclysm รวมถึงกิจกรรมบางส่วนที่กำลังจะมาถึงได้ที่นี่ และติดตามข้อมูลปีแห่งสคารับได้ที่นี่
