"Monster Hunter Stories 3" ปล่อยเดโมแล้วทั้งบนคอนโซลและพีซี

Capcom ประกาศปล่อยเดโมของ "Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" นำพาผู้เล่นเข้าสู่โลกที่กำลังจะล่มสลายของมอนสเตอร์ฮันเตอร์ พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งบนคอนโซลและพีซี
"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" เล่าเรื่องราวหลายศตวรรษหลังสงครามรอยแยก ดินแดนเวอร์เมลกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เมื่อเหล่ามอนสเตอร์ใกล้สูญพันธุ์ และความสมดุลของธรรมชาติเริ่มพังทลาย ผู้เล่นจะได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในซีรีส์เกมอาร์พีจีเทิร์นเบสยอดนิยมของ Capcom สร้างความผูกพันกับเหล่ามอนสเตอร์ และกำหนดมรดกที่พวกเขาจะสืบทอดต่อไปผ่านระบบต่าง ๆ เช่น พิธีกรรมแห่งการถ่ายทอดพลัง และการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่
ในเดโม Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Trial Version ผู้เล่นจะได้สัมผัสเนื้อหาบทเริ่มต้นของเกม และข้อมูลเซฟเกมสามารถถ่ายโอนไปยังเกมเวอร์ชันเต็มได้ ซึ่งในเดโมผู้เล่นสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของตัวเอกได้ตามต้องการและไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมทดลองระบบการต่อสู้ใหม่ ๆ เช่น Wyvernsoul Gauge และ Synchro Rush รวมถึงได้ลองทำภารกิจของเรนเจอร์ เช่น การฟื้นฟูที่อยู่อาศัย
ตัวเกมเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว โดยจะได้รับชุดเกราะ Skyscale Queen Layered Armor สำหรับตัวละคร Eleanor เป็นของแถม นอกจากนี้ยังมี Amiibo สำหรับ Ratha, Ratha V และ Rudy ให้เลือกซื้อ ซึ่งจะปลดล็อกชุดแต่งกายเพิ่มเติมในเกมอีกด้วย
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection จะวางจำหน่ายในวันที่ 13 มีนาคมนี้ บน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.monsterhunter.com/stories3/en-asia/
