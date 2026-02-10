"Monster Hunter Wilds" ลั่นภาคเสริมมาแน่ แต่เอามอนฯสิบดาวไปก่อน!

ข่าวดีสำหรับใครที่เฝ้ารอคอยเนื้อหาอัปเดตใหญ่ระดับ Iceborne และ Sunbreak เมื่อวันนี้คุณ "สึจิโมโตะ" ออกมาประกาศคอนเฟิร์มด้วยตัวเอง
บริษัท Capcom ออกมาเปิดเผยตารางอัปเดตคอนเทนต์ใหม่สำหรับตัวเกม Monster Hunter Wilds ซึ่งกำลังจะเข้าใกล้วาระเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปีในอีกไม่กี่วัน โดยมีทั้งมอนฯส้มตัวใหม่ Arch-tempered Arkveld ที่จะมาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ มีการเพิ่มเควสต์ความยากใหม่ระดับ 10 ดาวเข้ามาเป็นครั้งแรก หนึ่งในนั้นคือเควสต์ Optional ที่มัดรวมมอนฯส้ม Rey Dau, Uth Duna, Nu Udra และ Arkveld มาให้เราต่อสู้กันในสังเวียนปิด
สำหรับ "ดาบใหญ่แตกละเอียด" ผลงานที่ชนะเลิศจากเวทีประกวดดีไซน์คอนเทสต์ ก็จะถูกบรรจุเข้ามาเป็นเควสต์ให้ผู้เล่นปลดล็อคหามาใช้งานเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมคอลแลปส์พิเศษร่วมกับเกม Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection รวมไปถึงอัปเดตอีเวนท์เควสต์ใหม่ๆและเทศกาลเก่าๆที่จะหวนกลับมาอีกครั้งหมุนเวียนกันในแต่ละสัปดาห์ ตามแผนผังภาพที่ปรากฏ
อีกทั้งในช่วงท้ายคลิปวิดีโอ คุณ "เรียวโซ สึจิโมโตะ" (Ryozo Tsujimoto) โปรดิวเซอร์หลักของเกม Monster Hunter Wilds ยังระบุทิ้งท้ายด้วยว่า "ณ ขณะนี้พวกเรากำลังง่วนทำภาคเสริมสเกลใหญ่แบบเดียวกับ Iceborne และ Sunbreak สำหรับตัวเกม Monster Hunter Wilds โดยทางเรามีแผนที่จะแชร์ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันในช่วงซัมเมอร์นี้"
เรียกได้ว่าทั้งหมดนี้ ถือเป็นการอัปเดตคอนเทนต์แบบรัวๆเฮือกสุดท้ายเพื่อโบกมือร่ำลาเกม Monster Hunter Wilds ภาคหลัก ก่อนจะกลับมาพบกันใหม่อีกหนในตัวเกมภาคเสริมที่ว่าตามกรอบเวลาแล้ว ก็น่าจะออกมาให้เล่นกันไม่ช่วงปลายปีนี้ก็ต้นปีหน้านั่นเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*