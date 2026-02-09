"PRAGMATA" ปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นบนคอนโซลแล้ว!

Capcom ประกาศปล่อยเดโมของ PRAGMATA เกมแอ็คชั่นไซไฟผจญภัยที่ผู้เล่นจะต้องร่วมมือกับแอนดรอยด์เด็กสาว เอาชนะฝูงหุ่นยนต์คลั่งบนสถานีวิจัยอวกาศ เพื่อหาทางกลับสู่โลก พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบนคอนโซลทุกแพลตฟอร์ม
ในเดโม "PRAGMATA Sketchbook" ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การต่อสู้และการสำรวจที่ไม่เหมือนใครของเกมที่ทุกคนรอคอยเป็นครั้งแรกบนเครื่องคอนโซล นอกจากจะได้สัมผัสถึงการผสมผสานที่เร้าใจระหว่างการแฮ็กและการยิงปืนแล้ว ผู้เล่นยังสามารถเล่นเดโม Sketchbook ซ้ำเพื่อค้นพบเซอร์ไพรส์สนุก ๆ มากมาย รวมถึงฟีเจอร์ลับที่แอบซ่อนเอาไว้อีกด้วย
เดโม "PRAGMATA Sketchbook" เปิดให้เล่นแล้วบนเครื่องคอนโซลต่าง ๆ ผ่านทาง Nintendo eShop, PlayStation Store และ Xbox Store สำหรับ PC เดโมเปิดให้เล่นแล้วบน Steam
เกม PRAGMATA จะวางจำหน่ายในวันที่ 24 เมษายนนี้ บนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S และ Steam ผู้ที่สั่งซื้อล่วงหน้าจะได้รับชุดคอสตูม Neo Bushido ในธีมซามูไรสำหรับ Hugh และชุดคอสตูม Neo Kunoichi ในธีมนินจาสำหรับ Diana นอกจากนี้ ฟิกเกอร์ amiibo ของ Diana ก็จะวางจำหน่ายในวันเดียวกัน และสามารถใช้งานร่วมกับเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ได้
