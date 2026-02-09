Honkai: Star Rail จับมือ Fortnite เปิดตัวกิจกรรมคอลแลบครั้งใหม่!

HoYoverse ประกาศการคอลแลบพิเศษกับ Epic Games เตรียมส่ง Kafka และ Blade จาก "Honkai: Star Rail" เข้าสู่เกม "Fortnite" ในรูปแบบชุดตัวละครลิมิเต็ด เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป
"Honkai: Star Rail" เป็นเกม RPG แนวแฟนตาซีอวกาศที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางด้วยเซตติ้งโลกที่สร้างอย่างประณีต การต่อสู้แบบเทิร์นเบสที่เต็มไปด้วยกลยุทธ์ รวมไปถึงประสบการณ์เนื้อเรื่องที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เปิดตัว เกมนี้ได้สะสมกลุ่มผู้เล่นที่กระตือรือร้นจากทั่วโลก และได้รับการยอมรับอย่างทั่วถึงด้วยสไตล์อาร์ตที่โดดเด่น ปัจจุบันนี้ ขณะที่เอาต์ฟิตตัวละครคอลแลบได้เข้าสู่ "Fortnite" อย่างเป็นทางการ โลกของ "Honkai: Star Rail" ก็ได้เผยโฉมต่อสายตาผู้เล่นในรูปแบบใหม่ด้วยเช่นกัน จากการที่ Kafka และ Blade เข้าร่วม "Fortnite" โลกที่เกมเพลย์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้ ก็ได้ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์และสไตล์ตัวละครใหม่ๆ เมื่ออยู่ท่ามกลางการต่อสู้ที่คุ้นเคยและเกมเพลย์ที่สร้างสรรค์นั้น ผู้เล่นก็จะได้สัมผัสกับเสน่ห์อันแปลกใหม่จาก "Honkai: Star Rail" ด้วยเช่นกัน
Kafka และ Blade ต่างมาจากกลุ่มนักล่า Stellaron องค์กรลึกลับที่เคลื่อนไหวอยู่ชายขอบของกฎเกณฑ์แห่งโลก "Honkai: Star Rail" และดำเนินการทุกอย่างโดยเป็นอิสระจากระบบพลังทั่วไป Kafka เกิดในโลกที่ไม่คุ้นเคยต่อแนวคิดเรื่อง "ความหวาดกลัว" มีนิสัยใจเย็นสุขุม เธอเดินทางไปทั่วกาแล็กซี โดยยังคงรักษาความเยือกเย็นที่ชวนให้ขนลุก ทั้งยังรับมือกับสถานการณ์อย่างสง่างามและอันตรายได้อย่างคล่องแคล่ว ส่วน Blade เป็นนักดาบผู้เงียบขรึม ผ้าพันแผลสีชาดที่พันรอบตัวไม่ใช่ของประดับ แต่เป็นสัญลักษณ์ความเป็นอมตะของเขา ร่างกายของเขาสามารถฟื้นฟูจากบาดแผลได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูสงบและสงวนอารมณ์นั้น แฝงไว้ซึ่งพลังที่ก่อร่างสร้างขึ้นจากความเจ็บปวด ความทรงจำ และอดีต
ในการคอลแลบครั้งนี้ เอาต์ฟิตตัวละครของ Kafka กับ Blade จะวางจำหน่ายในร้านค้า "Fortnite" อย่างเป็นทางการ และรองรับการแสดงผลในรูปแบบ LEGO เอาต์ฟิตทั้งสองแบบสร้างขึ้นโดยอิงจากดีไซน์ดั้งเดิมของตัวละครใน "Honkai: Star Rail" ซึ่งได้นำเสนอสไตล์ภาพที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ออกมา ในขณะเดียวกัน ผู้เล่นยังสามารถรับไอเทมคอลแลบมากมาย ซึ่งประกอบด้วยของประดับหลัง (Back Bling) และอุปกรณ์ขุด (Pickaxe) พร้อมทั้งปลดล็อกเนื้อหาครอสโอเวอร์เพิ่มเติม เช่น รูปแบบ LEGO สำหรับใช้ใน LEGO Fortnite
เอาต์ฟิตตัวละคร "นักล่า Stellaron Kafka" และ "นักล่า Stellaron Blade" จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในร้านค้าไอเทมของ "Fortnite" ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ โดยในช่วงการคอลแลบ ผู้เล่นที่ตรงตามเงื่อนไขโดยการดาวน์โหลด "Honkai: Star Rail" ใน Epic Games Store และเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด จะได้รับเอาต์ฟิต Blade ใน "Fortnite" เป็นไอเทมรางวัล โดยรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมจะประกาศให้ทราบในภายหลัง ในขณะที่เปิดตัวกิจกรรมคอลแลบครั้งนี้ "Fortnite" ยังจะเปิดตัวเกาะ UEFN ใหม่ล่าสุดไปพร้อมกันด้วย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการแข่งขันคอลแลบให้ครีเอเตอร์ได้เข้าร่วม เพื่อเชื่อมโยงผู้เล่นและครีเอเตอร์ของคอมมูนิตี้ทั้งสองฝ่ายผ่านเกมเพลย์แบบอินเทอร์แอ็กทีฟ ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะทยอยประกาศให้ทราบในภายหลัง
