"Honkai: Star Rail" เวอร์ชัน 4.0 จะเปิดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้

HoYoverse เปิดตัว Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.0 "จันทร์เต็มดวงคือช่วงไร้เทพ" พาผู้เล่นมุ่งสู่โลกใหม่ Planarcadia พร้อมเดินทางไปกับเพื่อนใหม่ Yao Guang และ Sparxie เตรียมอัปเดตในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้
กล่าวกันว่า "Planarcadia" เคยเป็น "โลกในภาพวาด" ที่แบนราบแห่งหนึ่ง แต่หลังจากที่องค์กรเข้ามารับช่วงบริหาร ที่แห่งนี้ก็ได้ตื่นขึ้นและฟื้นฟูออกมาจากผืนผ้า จนค่อยๆ เปลี่ยนเป็นความรุ่งเรืองและคึกคักอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ เมื่อทีมขบวนรถไฟเดินทางมาถึง คุณ Pearl หนึ่งใน "สิบคนหัวใจหิน" แห่งแผนกกลยุทธ์การลงทุน จะมาต้อนรับทุกคนในฐานะเจ้าบ้าน ไม่เพียงเท่านั้น "Planarcadia" แห่งนี้ยังมีความหมายพิเศษต่อทีมขบวนรถไฟอย่างยิ่ง: มันไม่ได้เป็นเพียงบ้านเกิดของผู้บังคับขบวนรถไฟ Himeko เท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการออกเดินทางใหม่อีกครั้งของ Astral Express เมื่อสิบห้าปีก่อนอีกด้วย ปัจจุบัน เมื่อขบวนรถไฟได้หวนคืนสู่แดนสุขาวดีนี้อีกครั้ง สิ่งที่ต้อนรับพวกเขาก็คือ "การปรนนิบัติดั่งดารา" เนื่องจากการ์ตูนที่มีต้นแบบมาจากทีมขบวนรถไฟนี้กำลังตีพิมพ์อย่างฮอตฮิต จนทำให้ทุกคนกลายเป็นจุดสนใจ
หลังจากทักทายองค์กรเสร็จสิ้น ผู้บุกเบิกจะเดินทางมายัง "เมืองทวิมิติ" และได้พบกับ "จินตชน" ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของโลกใบนี้ พวกมันใช้ชีวิตร่วมกับชาวเมืองอย่างกลมกลืน และหลอมรวมเข้ากับชีวิตประจำวันของเมืองอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าสถานี "เหมียวเส้น" รวมถึงรถไฟ "มังกรพุ่งทะยาน" และ "มังกรสายฟ้า" ที่ขดตัวอยู่เหนือเมือง หรือแม้แต่ "เมคคาทรอน" ที่คุณ Yang โปรดปราน ล้วนกลายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของเมืองทวิมิติไปแล้ว ทว่า การดำรงอยู่ของจินตชนนั้นไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนเสมอไป พวกมันจำเป็นต้องพึ่งพา "พลังปรารถนา" ของผู้คนเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต และจะดำรงอยู่ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเท่านั้น หากถูกลืมเลือนก็จะค่อยๆ สลายไปในที่สุด ด้วยเหตุนี้เอง ทั่วทุกตรอกซอกซอยของเมืองทวิมิติ จึงเต็มไปด้วยสถานบันเทิงหลากหลายรูปแบบ เสียงหัวเราะแห่งความสุขจึงไม่เคยจางหายไป ภายในเมืองยังมีทางเข้าลึกลับซ่อนอยู่ เมื่อข้ามผ่านทางเหล่านั้น ผู้บุกเบิกจะได้ย่างกรายเข้าสู่โลกสองมิติอันน่ามหัศจรรย์ เพื่อยลโฉมอีกด้านหนึ่งของแดนสุขาวดี หรืออาจถูกนำพาไปสู่จุดหมายปลายทางที่คาดไม่ถึง... ไม่ว่าจะเป็นย่านการค้าธารพิราบย่านการค้า ที่สว่างไสวไปด้วยแสงไฟพร่างพราย หรือโรงเรียนเก่าของ Himeko อย่างสถาบันทางศิลปะชื่อดังอย่าง "โรงเรียน Graphia" ไปจนถึงแหล่งรวมตัวลับๆ ของเหล่า Masked Fools อย่างบาร์แห่งปิติสุข ว่ากันว่า สถานที่แห่งนี้ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบเชียบ ณ มุมหนึ่งของเขตธารพิราบ...
ท่ามกลางสวนสนุกที่เต็มไปด้วยความคึกคักและวุ่นวายแห่งนี้ ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ต่างก็เป็นสาวกของ "ปิติสุข" แม้แต่ความขัดแย้งหรือการต่อสู้กัน ก็ยังถูกนำมาห่อไว้ในรูปแบบของเกมเพื่อใช้คลี่คลายปัญหา ส่วนในบรรดาความบันเทิงทั้งหมด สิ่งที่ดึงดูดความสนใจและบ้าคลั่งที่สุด คงหนีไม่พ้น "เกมจันทร์มายา" ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการเดินทางครั้งนี้ของ "ทีมขบวนรถไฟ" เช่นกัน กล่าวกันว่า เกมนี้ถูกออกแบบโดย "เทพหรรษา" เอง ผู้ชนะไม่เพียงมีสิทธิ์เข้าพบเทพหรรษาเท่านั้น แต่ยังได้รับรางวัลอย่าง "กลายเป็นเทพดาราหนึ่งนาที" อีกด้วย "เกมจันทร์มายา" ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว มาตรฐานการตัดสินเพียงหนึ่งเดียวคือ ใครจะสามารถดึงดูดสายตาผู้คนได้มากกว่ากัน ส่วนวิธีการนั้นไร้ซึ่งข้อต้องห้ามใดๆ ขอเพียงโดดเด่นเจิดจ้าเท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะใช้เพียงหน้ากากหนึ่งใบแทนบัตรเข้างาน และหน้ากากเช่นนี้จะมีเพียง 8 ใบ ขณะที่เกมใกล้เข้ามา กองกำลังฝ่ายต่างๆ ก็เริ่มรวมตัวกันอย่างเงียบงัน ไม่ว่าจะเป็น Astral Express, Masked Fools, องค์กร และ สหพันธ์ Xianzhou ต่างก็ทยอยเข้ามามีส่วนร่วม หรือแม้แต่เหล่านักล่า Stellaron ก็ปรากฏตัวเช่นกัน และคล้ายว่า Silver Wolf และ Blade จะเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว พวกเขามาเพื่อ "เกมจันทร์มายา" เช่นกันอย่างนั้นหรือ? ปริศนาทั้งหมด จะค่อยๆ ถูกเปิดเผยในเรื่องราวที่กำลังจะมาถึง
ใน "Planarcadia" แห่งนี้ แม้แต่การต่อสู้ก็อยู่ภายใต้สายตาของเทพหรรษา เมื่อนำตัวละคร Path "ปิติสุข" เข้าร่วมทีม หรือต่อสู้กับศัตรูที่กำหนด จะได้รับ "จุดขำขัน" เมื่อสะสมจุดขำขันเรื่อยๆ จน Aha รู้สึกสนุกอย่างเต็มที่ เขาก็จะปรากฏตัวออกมาเพื่อเปิด "ช่วงเวลา Aha" โดยในช่วงเวลานี้ Aha จะนำตัวละคร "ปิติสุข" ในทีมออกมาใช้สกิลปิติสุขตามลำดับ ยิ่งมีจุดขำขันมากเท่าไหร่ เอฟเฟกต์สกิลก็ยิ่งรุนแรงมากเท่านั้น หลังจาก "ช่วงเวลา Aha" สิ้นสุดลง ตัวละคร Path "ปิติสุข" ทั้งหมดจะได้รับ Buff "เจ๋งแจ๋ว" เฉพาะตัว ที่จะทำให้กลยุทธ์การต่อสู้มีมิติมากยิ่งขึ้น
ในเวอร์ชันใหม่ ทีมผู้เล่นจะได้พบกับตัวละคร 5 ดาวที่สุดแกร่งตัวใหม่ 2 ตัว คนแรกที่ปรากฏตัวคือนายพลจากสหพันธ์ Xianzhou ผู้ประจำการ ณ "Yuque" อย่าง นายพลยุทธวิถี Yao Guang โดยก่อนหน้านี้ ตัวละครนี้ปรากฏเพียงเสียงในเนื้อเรื่องเท่านั้น แต่ยังไม่เห็นตัว ตอนนี้ในที่สุดเธอก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ในฐานะรุ่นพี่ของตัวละครที่ผู้เล่นคุ้นเคยอย่าง Fu Xuan ทาง Yao Guang เป็นที่ปรึกษาด้านการทำนายคนสำคัญของสหพันธ์ ในยามเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบาก ในสายตาชาว Xianzhou แล้ว Yao Guang คือ "นายหญิง Yao" เธอเปรียบเสมือนเทพแห่งโชคลาภผู้ขจัดปัดเป่าเภทภัย และนำพามาซึ่งลางมงคลผ่านการพยากรณ์ของเธอ ในฐานะตัวละคร Path ปิติสุข ประเภทกายภาพ Yao Guang เชี่ยวชาญการใช้ "ใบเสี่ยงทาย" มาควบคุมสถานการณ์การต่อสู้: ใบเสี่ยงทายโชคดีสามารถเพิ่มระดับปิติสุขของฝ่ายเรา และเมื่อ Yao Guang ปล่อยสกิลต่อสู้จะทำให้ทีมได้รับ "จุดขำขัน" ส่วนใน "ช่วงเวลา Aha" นั้น Yao Guang จะโยนใบเสี่ยงทายโชคร้ายออกมา ทำให้ศัตรูได้รับ DMG มากขึ้น พร้อมกับฟื้นฟูแต้มสกิลต่อสู้ให้แก่ทีม Buff "เจ๋งแจ๋ว" ของ Yao Guang สามารถทำให้การโจมตีของเพื่อนร่วมทีมสร้าง DMG ปิติสุขเพิ่มอีก 1 ครั้ง หากการโจมตีดังกล่าวเสียแต้มสกิลต่อสู้ จะยิ่งเพิ่ม DMG ให้สูงขึ้นไปอีกขั้น ในขณะเดียวกัน ท่าไม้ตายของเธอไม่เพียงแต่จะมอบ "จุดขำขัน" ให้แก่ทีมฝ่ายเราเท่านั้น แต่ยังเปิดใช้ "ช่วงเวลา Aha" เพิ่มอีก 1 ครั้งทันที ซึ่งช่วยเพิ่มการทะลวงความต้านทานทุกประเภทของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด
ตัวละคร 5 ดาวลึกลับประเภทไฟของ Path ปิติสุขอีกตัวคือ Sparxie รูปลักษณ์ของเธอคล้ายกับ Masked Fools ที่ผู้เล่นคุ้นเคยอย่าง Sparkle มาก เธอเป็นสตรีมเมอร์ที่ดังที่สุดใน Planarcadia ในเนื้อเรื่อง Sparxie จะปรากฏตัวพร้อมกับ Sparkle และนำเซอร์ไพรส์ที่แปลกใหม่มาสู่ผู้บุกเบิก ในระหว่างการต่อสู้ Sparxie ในฐานะสตรีมเมอร์จะเปิดห้องไลฟ์สตรีมเพื่อเปิดศึกดวลไลฟ์กับศัตรูทันที ผู้เล่นสามารถใช้แต้มสกิลต่อสู้ต่อเนื่องเพื่อสุ่มส่ง "ของขวัญ" ให้กับ Sparxie ที่จะฟื้นฟูแต้มสกิลต่อสู้หรือจุดขำขันในจำนวนต่างๆ ให้กับทีม ยิ่งใช้แต้มสกิลต่อสู้มากเท่าไหร่ ทีมก็จะยิ่งได้รับจุดขำขันมากเท่านั้น และสร้าง DMG ในตอนสรุปผลสูงขึ้นตามไปด้วย โดยใน "ช่วงเวลา Aha" Sparxie จะเปิดช่วงสุ่มรางวัลแสนคึกคัก เพื่อสร้าง DMG อย่างรุนแรงแก่ศัตรูทั้งหมด พร้อมทั้งรัวโจมตีใส่เป้าหมายหลายครั้ง ทุกครั้งที่สุ่มได้ของขวัญในการดวลไลฟ์ภายใต้สถานะ "เจ๋งแจ๋ว" จะสร้าง "DMG ปิติสุข" เพิ่มเติมแก่ศัตรูเป้าหมายแบบสุ่ม 1 ตัวในตอนสรุปผล นอกจากนี้ ท่าไม้ตายของ Sparxie ยังจะสร้าง "DMG ปิติสุข" เพิ่มเติมอีกด้วย
ตัวละคร 5 ดาวลิมิเต็ด Black Swan, Evernight, Hysilens รวมไปถึง Sparkle, Cerydra, Rappa จะปรากฏตัวในกิจกรรมวาร์ป ครึ่งแรกและครึ่งหลังของเวอร์ชันนี้ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน Black Swan และ Sparkle จะได้รับการเสริมความแกร่ง โดย Black Swan สามารถยกระดับการทำดาเมจโดยรวมของทีม DOT ให้สูงขึ้นไปอีกขั้น ในขณะที่เอฟเฟกต์สนับสนุนของ Sparkle จะส่งผลต่อ DMG ปิติสุข ซึ่งสามารถเพิ่มการทำดาเมจของทั้งทีมปิติสุข เพื่อช่วยให้การต่อสู้ในการเดินทางต่อจากนี้ของผู้เล่น มั่นคงและทรงพลังยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หลังจากอัปเดตเวอร์ชัน ผู้เล่นสามารถล็อกอินเพื่อรับรางวัล 20 วาร์ปได้ พร้อมทั้งรับชุดใหม่ของ Ruan Mei ได้ฟรี ขณะเดียวกัน กิจกรรมใบทำนายมงคลของ Yao Guang ก็จะมอบสิทธิประโยชน์ 1,600 Stellar Jade แก่ผู้เล่น ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้น ยังทยอยเปิดตัวสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชุดบุกเบิกใหม่ หรือเครื่องประดับศีรษะใหม่ ทั้งยังแจกตัวละคร 5 ดาวแบบเลือกรับฟรี เพื่อเพิ่มความเซอร์ไพรส์ให้กับการเดินทางผจญภัยในครั้งนี้อีกด้วย
สุดท้ายนี้ เวอร์ชัน 4.0 ยังมาพร้อมกับกิจกรรมใหม่และการอัปเดตเกมเพลย์มากมาย เช่น "ศึกดวลพลังกาแล็กซี" ท้าทายศัตรูสุดแกร่งด้วยการดวลการ์ด และมุ่งสู่จุดสูงสุดของพลังกาแล็กซี ใน "เฟอร์โบโบ้รายสัปดาห์" ผู้เล่นจะได้สวมบทบาทเป็นประธานสำนักพิมพ์ และสัมผัสความสนุกในอีกรูปแบบ ผ่านการบริหารและการตัดสินใจ ซึ่งในส่วนของเกมเพลย์ถาวรอย่าง "สงครามเงินตรา" ก็จะมีการขยายเนื้อหาเป็นครั้งแรก และ "จักรวาลต่างมิติ" ก็จะมีการอัปเดตไปพร้อมกัน เพื่อเพิ่มความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายยิ่งขึ้น ให้แก่การท้าทายในระยะยาว
"Honkai: Star Rail" เวอร์ชัน 4.0 "จันทร์เต็มดวงคือช่วงไร้เทพ" จะเปิดให้เล่นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบนแพลตฟอร์ม PC, iOS, Android, Epic Games Store และ PlayStation 5 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hsr.hoyoverse.com หรือติดตาม @HonkaiStarRail บน Twitter (หรือ X), Instagram และ Facebook
