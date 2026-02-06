"CAPTAIN TSUBASA 2" ศึกลูกหนังสะท้านโลก วางจำหน่ายปี 2026

Bandai Namco เปิดตัว CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS ภาคต่อของเกมฟุตบอลดัดแปลงจากการ์ตูนดัง "กัปตันสึบาสะ" เผยตัวอย่างแรก เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีภายในปี 2026
CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS ชวนแฟน ๆ ร่วมเดินทางสู่ชัยชนะด้วยการสร้างตัวละครของตัวเองและร่วมผจญภัยไปกับสึบาสะ โดยมีทีมชาติถึง 22 ทีม ตัวละครที่เล่นได้กว่า 110 ตัว และท่าพิเศษบนสนามมากกว่า 150 ท่า ผู้ท้าชิงจากทั่วโลก รวมถึงทีมที่ไม่ได้ปรากฏในภาคก่อน และทีมตัวละครดั้งเดิม จะปะทะกันในแอนิเมชั่นที่งดงามและพิถีพิถัน ยกระดับความตื่นเต้นขึ้นไปอีกขั้น
การต่อสู้ในสนามได้รับการปรับปรุงอย่างมากในเวอร์ชั่นใหม่นี้ ท่าไม้ตายใหม่ ๆ เพิ่มความเข้มข้นให้กับทุกส่วนของเกม ทำให้ผู้เล่นสามารถครองสนามได้เมื่อส่งบอล เลี้ยงบอล เข้าสกัด หรือบล็อกด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะตัว แม้แต่การบล็อกลูกยิงก็มีกลยุทธ์มากขึ้นด้วยระบบใหม่ที่ให้ผู้รักษาประตูปะทะกับผู้ยิง ทำให้ผู้เล่นทั้งสองได้สัมผัสและตอบโต้ลูกยิงและลูกบล็อกสุดอลังการจากตัวละครในซีรีส์ดั้งเดิม
CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bandainamcoent.asia หรือช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
